Любопитно

Опасностите от мандарините - колко можете да ядете, без да си навредите

Повечето хора са сигурни, че мандарините са чиста вода и витамини, така че няма ограничения

17 декември 2025, 06:26
Опасностите от мандарините - колко можете да ядете, без да си навредите
Източник: istock

П овечето хора са сигурни, че мандарините са чиста вода и витамини, така че няма ограничения. Това е грешка.

Колко мандарини можете да ядете на ден?

Гастроентеролозите и диетолозите предупреждават, че неконтролираната консумация на цитрусови плодове нанася мощен удар на черния дроб, панкреаса и дори бъбреците.

Излишният витамин С не се съхранява в организма като резерв, а се отделя през бъбреците, създавайки огромно натоварване върху тях. Освен това, плодовите киселини, при предозиране, разяждат стомашната лигавица, провокирайки гастрит дори при тези, които никога не са се оплаквали от него.

Числата, дадени от експертите, може да ви разочароват, но те са тези, които ще ви предпазят от алергични обриви и храносмилателни проблеми:

За възрастен

Максималната безопасна доза е 4-5 броя на ден (приблизително 300 грама). Ако ядете повече, вече играете рулетка с имунитета си.

За деца

Нормата е много по-строга. По-добре е да не се дават цитрусови плодове на деца под 3 години или да се ограничат до едно резенче. На децата в предучилищна възраст са позволени 1-2 мандарини на ден.

Защо не можеш да изхвърлиш „белите конци“?

Внимателно ли белите и бялата мрежа под кората на мандарината? Нищо чудно. Именно в този бял слой (албедо) се съдържа уникално вещество - нобилетин. То предпазва организма от затлъстяване, диабет и атеросклероза.

Самата пулпа съдържа много захар (фруктоза), а белите жилки са фибри, което помага на тази захар да се усвоява по-бавно, без да причинява резки скокове в инсулина. Така че, като обелите плода „до съвършенство“, вие превръщате здравословната закуска в захарна бомба със собствените си ръце.

На кого е строго забранено да яде мандарини?

Дори една мандарина може да бъде опасна, ако сте в рискова група. Избягвайте цитрусовите плодове или намалете консумацията им, ако имате:

  • Язва на стомаха или гастрит с висока киселинност
  • Киселината веднага ще причини киселини и болка.

Захарен диабет

Мандарините имат доста висок гликемичен индекс.

Чувствителен зъбен емайл

Киселината разяжда зъбите по-бързо от бонбоните. Не забравяйте да изплакнете устата си с вода след хранене.

За да извлечете максимална полза и да не си навредите, запомнете едно просто правило: никога не яжте мандарини на гладно. Идеалното време е десерт след закуска или обяд.

Източник: rbc.ua    
мандарини витамини предозиране цитрусови плодове гастроентеролози диетолози черен дроб панкреас бъбреци гастрит
Последвайте ни

По темата

Довиждане, мъгла! Идват слънчеви дни с до 15°

Довиждане, мъгла! Идват слънчеви дни с до 15°

Киев: Съюзниците подкрепиха украинското оръжейно производство с 5 млрд. долара през 2025 г.

Киев: Съюзниците подкрепиха украинското оръжейно производство с 5 млрд. долара през 2025 г.

Съдът остави в ареста един от обвиняемите за участие в организирана престъпна група в София и Ловеч

Съдът остави в ареста един от обвиняемите за участие в организирана престъпна група в София и Ловеч

Швеция: Страната, в която не се плаща кеш

Швеция: Страната, в която не се плаща кеш

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Ето как Mercedes ще използва стари части в нови коли, за да пази природата

Ето как Mercedes ще използва стари части в нови коли, за да пази природата

carmarket.bg
Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора
Ексклузивно

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Преди 9 часа
Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест
Ексклузивно

Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест

Преди 15 часа
Европейската комисия с план да свали цените на жилищата
Ексклузивно

Европейската комисия с план да свали цените на жилищата

Преди 10 часа
СДВР предотврати огромна имотна измама в София
Ексклузивно

СДВР предотврати огромна имотна измама в София

Преди 12 часа

Виц на деня

- Какво обикаляш така нервно? - Виж как вали, а жена ми е без чадър! - Е, голяма работа, ще влезе в някой магазин! -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп въведе ограничения за влизане на чуждестранни граждани в САЩ

Тръмп въведе ограничения за влизане на чуждестранни граждани в САЩ

Свят Преди 37 минути

Пълни ограничения са наложени и на лица, притежаващи документи за пътуване, издадени от администрацията на Палестинската автономия

<p>Желязков на&nbsp;Срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Брюксел</p>

Премиерът в оставка Росен Желязков на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Брюксел

България Преди 58 минути

Дискусията е израз на значението на политическите и икономическите отношения между ЕС и партньорите от Западните Балкани

Езеро от ледниковата епоха се появи отново в Долината на смъртта

Езеро от ледниковата епоха се появи отново в Долината на смъртта

Любопитно Преди 1 час

Езерото се е преобразявало частично многократно през годините след периоди на интензивни валежи

.

Украйна: Илюзия ли е демилитаризирането на Донбас

Свят Преди 1 час

Това казва експертът за Русия Герхард Мангот

Русия не иска ЕС в преговорите за Украйна

Русия не иска ЕС в преговорите за Украйна

Свят Преди 8 часа

Песков също така каза, че Кремъл все още не е бил информиран за резултатите от последните преговори

Последните два изтребителя F-16 кацнаха в България

Последните два изтребителя F-16 кацнаха в България

България Преди 10 часа

По-рано днес от Lockheed Martin обявиха, че производството на първата партида F-16 Block 70 за България и Словакия вече е приключило

ЕК ще отмени забраната за коли с вътрешно горене от 2035 г.

ЕК ще отмени забраната за коли с вътрешно горене от 2035 г.

Свят Преди 11 часа

Съгласно ревизираните планове производителите на автомобили ще трябва да постигнат намаление на емисиите с 90 на сто

Зеленски: Агресорът трябва да плати

Зеленски: Агресорът трябва да плати

Свят Преди 12 часа

Зеленски: Путин изразходва на фронта животите на около 30 000 военнослужещи всеки месец

Унгария блокира разширяването на ЕС заради Украйна

Унгария блокира разширяването на ЕС заради Украйна

Свят Преди 12 часа

През последните месеци Унгария се съпротивлява срещу евроинтеграцията на Украйна

Главният прокурор на РС Македония подаде оставка

Главният прокурор на РС Македония подаде оставка

Свят Преди 12 часа

Според него причината за отстраняването му е, че е говорил открито и публично

Желязков: Заявяваме решимост да бъде повишена готовността за отбрана

Желязков: Заявяваме решимост да бъде повишена готовността за отбрана

Свят Преди 13 часа

Росен Желязков заяви подкрепа за Пътната карта за европейска отбранителна готовност 2030 г.

Унгария подписа договор за доставка на газ от САЩ

Унгария подписа договор за доставка на газ от САЩ

Свят Преди 14 часа

Сиярто заяви по-рано, че до края на ноември в Унгария са пристигнали 7 милиарда кубически метра руски газ

One Dance Festival с първи спектакъл от програмата си за 2026

One Dance Festival с първи спектакъл от програмата си за 2026

Любопитно Преди 14 часа

Дженифър Анистън разкри своето „върховно“ средство против стареене на 56 години

Дженифър Анистън разкри своето „върховно“ средство против стареене на 56 години

Любопитно Преди 14 часа

На 56 години Дженифър Анистън разкрива, че тайната на стегнатото ѝ тяло и младежкия ѝ вид са редовните силови тренировки, тъй като мускулите дават енергия, увереност, по-добро здраве и по-дълъг живот

Дилън Броснан – новото лице на киното с ДНК на Джеймс Бонд

Дилън Броснан – новото лице на киното с ДНК на Джеймс Бонд

Любопитно Преди 14 часа

Дилън Броснан, най-големият син на Пиърс Броснан, уверено излиза от сянката на известния си баща, утвърждавайки се като модел с характерен ретро стил, музикант и актьор с участия в киното и телевизията, докато редовно привлича внимание и с публичните си появи редом до холивудската звезда

Оцеляла от стрелбата на плаж Бонди е критикувана за молба за дарения

Оцеляла от стрелбата на плаж Бонди е критикувана за молба за дарения

Свят Преди 15 часа

Самотна майка създаде кампания за дарения за нова чанта и телефон, след като изгуби своите по време на стрелбата на плажа Бонди

Всичко от днес

От мрежата

Безопасни ли са маслините за котките

dogsandcats.bg

Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 17 декември, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 17 декември, сряда

Edna.bg

Челси е избрал заместник на Мареска?

Gong.bg

Флик разкри ключа към трудната победа за Купата на краля

Gong.bg

„Пълен абсурд”: Как авария превърна блок в сауна, а детска градина е възможно да остане без ток

Nova.bg

Анализ: "Цунами" от наркотици залива САЩ и Европа

Nova.bg