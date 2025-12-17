Опасностите от мандарините - колко можете да ядете, без да си навредите

П овечето хора са сигурни, че мандарините са чиста вода и витамини, така че няма ограничения. Това е грешка.

Колко мандарини можете да ядете на ден?

Гастроентеролозите и диетолозите предупреждават, че неконтролираната консумация на цитрусови плодове нанася мощен удар на черния дроб, панкреаса и дори бъбреците.

Излишният витамин С не се съхранява в организма като резерв, а се отделя през бъбреците, създавайки огромно натоварване върху тях. Освен това, плодовите киселини, при предозиране, разяждат стомашната лигавица, провокирайки гастрит дори при тези, които никога не са се оплаквали от него.

Числата, дадени от експертите, може да ви разочароват, но те са тези, които ще ви предпазят от алергични обриви и храносмилателни проблеми:

За възрастен

Максималната безопасна доза е 4-5 броя на ден (приблизително 300 грама). Ако ядете повече, вече играете рулетка с имунитета си.

За деца

Нормата е много по-строга. По-добре е да не се дават цитрусови плодове на деца под 3 години или да се ограничат до едно резенче. На децата в предучилищна възраст са позволени 1-2 мандарини на ден.

Защо не можеш да изхвърлиш „белите конци“?

Внимателно ли белите и бялата мрежа под кората на мандарината? Нищо чудно. Именно в този бял слой (албедо) се съдържа уникално вещество - нобилетин. То предпазва организма от затлъстяване, диабет и атеросклероза.

Самата пулпа съдържа много захар (фруктоза), а белите жилки са фибри, което помага на тази захар да се усвоява по-бавно, без да причинява резки скокове в инсулина. Така че, като обелите плода „до съвършенство“, вие превръщате здравословната закуска в захарна бомба със собствените си ръце.

На кого е строго забранено да яде мандарини?

Дори една мандарина може да бъде опасна, ако сте в рискова група. Избягвайте цитрусовите плодове или намалете консумацията им, ако имате:

Язва на стомаха или гастрит с висока киселинност

Киселината веднага ще причини киселини и болка.

Захарен диабет

Мандарините имат доста висок гликемичен индекс.

Чувствителен зъбен емайл

Киселината разяжда зъбите по-бързо от бонбоните. Не забравяйте да изплакнете устата си с вода след хранене.

За да извлечете максимална полза и да не си навредите, запомнете едно просто правило: никога не яжте мандарини на гладно. Идеалното време е десерт след закуска или обяд.