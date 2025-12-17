България

Заради "гърмящи" тръби: Авария превърна блок в сауна, а детска градина може да остане на студено

Случайт е от квартал "Лозенец"

17 декември 2025, 07:57
"Силно се надявам да не е вярно" – реакция на родителите след скандала в 138-о училище в София
Ц яла детска градина може да остане на студено, ако се случи належащ ремонт, в същото време - жилищен блок е прогизнал от гореща вода и пара, предизвикани от авария на парното. Съкооператори от столичния квартал „Лозенец“ живеят в постоянен стрес и са лишени от достъп до сервизни помещения в сградата.

Всички тези проблеми са заради постоянно пукащи се тръби на парното, които захранват с топлина детска градина, но гърмят и се пукат в мазетата на потърпевшите. Ситуацията предизвиква притеснения сред родители и персонал, а от „Топлофикация” се чака ясен отговор кога ще бъде оправен проблемът.

„Магистралният топлопровод на „Топлофикация” свързва детската градина и още две сгради. Преминава през нашата частна собственост. Последната авария беше в неделя. Като слезеш в мазето те удря пара и вряла вода. Дежурим денонощно от страх. Парата компрометира основните на сградата. „Топлофикация” закърпи положението с така наречените свински опашки”, обясни жител на блока в ефира на NOVA.

„Моето магазинче е в същата сграда и е просмукано с влага. Пускаме жаби от август миналата година, нямаме отговор, занимавахме и дори кмета на района”, заяви друга потърпевша.

От „Топлофикация” са заявили за NOVA, че ще започнат спешен ремонт.

Източник: NOVA     
