Довиждане, мъгла! Идват слънчеви дни с до 15°

Максималните температури ще са между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла, в София – около 8°

17 декември 2025, 06:23
Премиерът в оставка Росен Желязков на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Брюксел

Румен Радев ще се срещне с представители на БСП и Има такъв народ

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Последните два изтребителя F-16 кацнаха в България

СДВР предотврати огромна имотна измама в София

Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест

24 души от изпълнителното бюро на БСП подават оставка, само председателят Атанас Зафиров остава

Разкриха подробности за инцидента с блъснато до училище дете в София

В сряда преди обяд в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време с разкъсана средна и висока облачност. Ще бъде почти тихо, в източните райони със слаб юг-югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла, в София – около 8°.

  • По Черноморието

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са 10°-12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

  • В планините

В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 5°.

  • Четвъртък и петък

В четвъртък ще духа слаб до умерен северозападен вятър и видимостта в повечето райони ще се подобри, а облачността ще се разкъса. Дневните температури ще се повишат и ще са предимно между 10° и 15°.

В петък вятърът ще отслабне, на места и ще стихне. На по-малко места ще има мъгла или ниска облачност. Ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност и дневни температури отново на места до 14°-15°.

Киев: Съюзниците подкрепиха украинското оръжейно производство с 5 млрд. долара през 2025 г.

Съдът остави в ареста един от обвиняемите за участие в организирана престъпна група в София и Ловеч

Швеция: Страната, в която не се плаща кеш

Банките съветват какво да правим с еврото и левовете

Ето как Mercedes ще използва стари части в нови коли, за да пази природата

Преди 9 часа
Преди 15 часа
Преди 10 часа
Преди 12 часа

САЩ обявиха колумбийската "Клан дел Голфо“ за терористична организация

Свят Преди 32 минути

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи групировката като "жестока и могъща престъпна организация"

Тръмп въведе ограничения за влизане на чуждестранни граждани в САЩ

Свят Преди 37 минути

Пълни ограничения са наложени и на лица, притежаващи документи за пътуване, издадени от администрацията на Палестинската автономия

Опасностите от мандарините - колко можете да ядете, без да си навредите

Любопитно Преди 1 час

Повечето хора са сигурни, че мандарините са чиста вода и витамини, така че няма ограничения

Езеро от ледниковата епоха се появи отново в Долината на смъртта

Любопитно Преди 1 час

Езерото се е преобразявало частично многократно през годините след периоди на интензивни валежи

Украйна: Илюзия ли е демилитаризирането на Донбас

Свят Преди 1 час

Това казва експертът за Русия Герхард Мангот

Русия не иска ЕС в преговорите за Украйна

Свят Преди 8 часа

Песков също така каза, че Кремъл все още не е бил информиран за резултатите от последните преговори

ЕК ще отмени забраната за коли с вътрешно горене от 2035 г.

Свят Преди 11 часа

Съгласно ревизираните планове производителите на автомобили ще трябва да постигнат намаление на емисиите с 90 на сто

Зеленски: Агресорът трябва да плати

Свят Преди 12 часа

Зеленски: Путин изразходва на фронта животите на около 30 000 военнослужещи всеки месец

Унгария блокира разширяването на ЕС заради Украйна

Свят Преди 12 часа

През последните месеци Унгария се съпротивлява срещу евроинтеграцията на Украйна

Главният прокурор на РС Македония подаде оставка

Свят Преди 12 часа

Според него причината за отстраняването му е, че е говорил открито и публично

Желязков: Заявяваме решимост да бъде повишена готовността за отбрана

Свят Преди 13 часа

Росен Желязков заяви подкрепа за Пътната карта за европейска отбранителна готовност 2030 г.

Унгария подписа договор за доставка на газ от САЩ

Свят Преди 14 часа

Сиярто заяви по-рано, че до края на ноември в Унгария са пристигнали 7 милиарда кубически метра руски газ

One Dance Festival с първи спектакъл от програмата си за 2026

Любопитно Преди 14 часа

Дженифър Анистън разкри своето „върховно“ средство против стареене на 56 години

Любопитно Преди 14 часа

На 56 години Дженифър Анистън разкрива, че тайната на стегнатото ѝ тяло и младежкия ѝ вид са редовните силови тренировки, тъй като мускулите дават енергия, увереност, по-добро здраве и по-дълъг живот

Дилън Броснан – новото лице на киното с ДНК на Джеймс Бонд

Любопитно Преди 14 часа

Дилън Броснан, най-големият син на Пиърс Броснан, уверено излиза от сянката на известния си баща, утвърждавайки се като модел с характерен ретро стил, музикант и актьор с участия в киното и телевизията, докато редовно привлича внимание и с публичните си появи редом до холивудската звезда

Оцеляла от стрелбата на плаж Бонди е критикувана за молба за дарения

Свят Преди 15 часа

Самотна майка създаде кампания за дарения за нова чанта и телефон, след като изгуби своите по време на стрелбата на плажа Бонди

