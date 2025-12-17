Украйна: Илюзия ли е демилитаризирането на Донбас

Р усия много често не се придържа към сключени споразумения, затова има сериозна опасност Москва да превземе със сила и евентуалната бъдеща демилитаризирана зона в Донбас, казва експертът за Русия Герхард Мангот, съобщи Deutsche Welle.

В плана на САЩ за приключване на войната в Украйна се съдържаше и идеята за създаване на демилитаризирана специална икономическа зона в Донбас. Това предложение се обсъжда активно в последните дни. ДВ потърси мнението на австрийския политолог, експерт по Русия и професор по международни отношения в университета в Инсбрук Герхард Мангот.

Какво мислите за новата идея Донбас да стане свободна икономическа зона, която е демилитаризирана?

Герхард Мангот: Това е опит да се намери компромис между териториалните претенции на Русия и позицията на Украйна, която не е съгласна да отстъпва свои територии. Проблемът е как такава специална икономическа зона да функционира от юридическа гледна точка – по украинското или по руското право? Украйна няма да приеме зона, създадена според руското право, и обратното - Русия няма да признае зона, функционираща по украинското право. Това е отворен въпрос. Освен това кой ще работи там – само международни компании или украински и руски, или само украински, или само руски? Много неща остават неясни. Докато страните не постигнат съгласие, а аз считам, че това ще бъде изключително трудно, не може да се каже дали това е добра идея или не. Лично аз съм склонен да мисля, че това не е най-добрата идея.

Русия често не спазва договореностите

И най-важното - как да се гарантира, че Русия няма да окупира тази зона?

Герхард Мангот: Предполага се, че тя ще бъде демилитаризирана. Но Русия често не спазва споразуменията и никой не знае дали тя няма да се опита да окупира северните части на Донецка област. В края на краищата, според руското право тези територии вече се считат за част от Руската федерация, затова демилитаризацията без присъствието на международни сили е пълна илюзия. Украйна не може да приеме това. А нито една западна държава вероятно няма да се съгласи да поддържа международна мисия точно на фронтовата линия.

И преди всичко Русия не е готова да приеме това.

Герхард Мангот: Напълно вярно. Разбира се, това биха могли да бъдат войски от Пакистан, Индия или Турция, но не вярвам, че Русия ще се съгласи на такова решение.

Съветникът на Путин Юрий Ушаков вече допусна, че вероятно руската армия няма да бъде там, а само Росгвардия.

Герхард Мангот: Росгвардия също е военизирана структура, добре въоръжена. Това би бил трик, който всъщност нищо не променя: сценарият, при който Русия в крайна сметка ще завземе тази територия със сила, остава реален.

В настоящите условия е невъзможно да се проведе референдум

Украинският президент Володимир Зеленски също каза, че темата за прехвърлянето на територии, независимо дали Украйна вмомента ги контролира или не, може да се реши само чрез референдум. Какво мислите за това?

Герхард Мангот: Според украинската конституция отстъпването на територии е възможно само след провеждането на всенародно допитване. И тук възниква същият проблем, както и с предложението за провеждане на президентски избори: при настоящите условия е невъзможно да се организира такъв референдум.

Но дори и при примирие това е невъзможно, защото избирателният регистър на Украйна е от 2012 година. А сега много украинци се намират в страните от Европейския съюз, в Русия, има и вътрешно разселени лица, които са избягали от зоната на военните действия в безопасни региони. Дали е възможно да се организира цялата логистика? Как да се съставят избирателни списъци при такива условия? И още нещо много важно: регионите, окупирани от Русия, в никакъв случай няма да могат да гласуват легитимно, защото Москва не признава референдуми в окупираните територии.

Постигането на решение чрез преговори е малко вероятно

Звучи така, сякаш този план е напълно нереалистичен. Какво мислите като цяло за идеите на Тръмп да наложи мир с предложенията, които прави?

Герхард Мангот: Не съм много оптимистичен за постигането на споразумение, защото изискванията на Украйна и изискванията на Русия са несъвместими. В тях няма допирни точки. Европейците подкрепят украинската позиция, а САЩ до голяма степен са близки до руската. Не виждам как може да се стигне до съгласие, тъй като става въпрос за много чувствителни въпроси. Това е преди всичко въпрос за територии и за гаранции за сигурност, а Русия е категорично против присъствието на западни войски в Украйна. Затова считам за много малко вероятно, че ще се стигне до решение.

Какво може да направи Тръмп тогава? Той заплаши да прекрати всякаква помощ. Но той вече продава оръжие на НАТО. Какви механизми за натиск има той?

Герхард Мангот: Тръмп може да окаже натиск върху Украйна и Русия, включително чрез санкции. По отношение на Украйна той може да прекрати доставките на оръжие за европейските страни, които след това го прехвърлят на Украйна. Той може да отиде още по-далеч: да прекрати предоставянето на разузнавателни данни, които САЩ предава на Украйна. Тогава Украйна ще загуби възможността да прониква дълбоко в руска територия с помощта на дронове и да удря там нефтени бази, тръбопроводи, нефтопреработвателни заводи и подобни цели.

Това би било налагане на чужди условия

Единственият начин за постигане на решение в хода на преговорите е САЩ да откажат напълно военната подкрепа за Украйна. Но това няма да е решение, постигнато с преговори, а налагане на мир от страна на Русия. Украйна не би искала такова развитие на събитията.

Русия заявява, че във всеки случай ще завземе Донбас – или по военен път, или чрез мирни споразумения. Ако е първото – с военни средства - колко време може да отнеме това?

Герхард Мангот: В момента под контрола на Украйна остават само около 16 процента от Донецка област. Фронтовата линия е много подвижна: Покровск е вече почти в ръцете на Русия, Северск и Мирноград също са почти завзети. Това означава, че Русия теоретично може да постигне тази цел по военен път - да превземе цялата Донецка област. Но това ще отнеме време – година, две... Всичко зависи от способността за съпротива на украинската армия, а това, от своя страна, зависи от обема на западното въоръжение и, преди всичко, от наличието на войници. Големият проблем на Украйна в момента е недостигът на войници, мобилизационни ресурси. Колкото по-лоша е ситуацията в Украйна с боеприпасите, оръжията и кадрите, толкова по-бързо Русия ще може да превземе тези територии. Но този процес няма да бъде лесен и бърз.