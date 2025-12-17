Тръмп въведе ограничения за влизане на чуждестранни граждани в САЩ

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е подписал прокламация, с която допълнително се ограничава влизането на чуждестранни граждани в страната, съобщи Белият дом, предаде Ройтерс.
* Във видеото: Нови правила за студентските визи в САЩ: Изискват проверка на профилите в социалните мрежи
Вашингтон наложи пълни ограничения или ограничения за влизане на граждани от седем държави:
- Буркина Фасо,
- Лаос,
- Мали,
- Нигер,
- Сирия,
- Сиера Леоне и
- Южен Судан в допълнение към първоначалния списък от 12 държави, съобщи Белият дом.
Пълни ограничения са наложени и на лица, притежаващи документи за пътуване, издадени от администрацията на Палестинската автономия.