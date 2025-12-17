Тръмп въведе ограничения за влизане на чуждестранни граждани в САЩ

Австралийският премиер обяви сирийски бежанец за национален герой след атаката в Сидни

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е подписал прокламация, с която допълнително се ограничава влизането на чуждестранни граждани в страната, съобщи Белият дом, предаде Ройтерс.

* Във видеото: Нови правила за студентските визи в САЩ: Изискват проверка на профилите в социалните мрежи

BREAKING: Trump signs new measures increasing restrictions on foreign nationals entering the U.S. for national security. pic.twitter.com/fyPcpZGpHo — ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) December 16, 2025

Вашингтон наложи пълни ограничения или ограничения за влизане на граждани от седем държави:

Буркина Фасо, Лаос, Мали, Нигер, Сирия, Сиера Леоне и Южен Судан в допълнение към първоначалния списък от 12 държави, съобщи Белият дом.

Влезе в сила забраната на Тръмп за 12 държави

Пълни ограничения са наложени и на лица, притежаващи документи за пътуване, издадени от администрацията на Палестинската автономия.