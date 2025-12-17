Учените откриха неочаквана връзка между здравето на сърцето и рака

И зследване показва, че навиците, които предпазват сърцето, са от ключово значение и след поставяне на диагноза „рак“.

Проучването е публикувано в Европейския кардиологичен журнал и се основава на данни от голямото популационно изследване Moli-Sani, координирано от отделението по епидемиология и превенция на института Neuromed.

Учените са наблюдавали 779 възрастни мъже и жени от Италия в продължение на 15 години. Към момента на включването всички участници вече са имали онкологично заболяване. Състоянието им е било оценявано чрез индекса Life’s Simple 7 (LS7), разработен от Американската сърдечна асоциация. Този индекс измерва седем основни рискови фактора за сърдечносъдови заболявания, свързани с начина на живот: тютюнопушене, физическа активност, хранене, телесно тегло, кръвно налягане, холестерол и ниво на глюкоза в кръвта.

С помощта на този инструмент изследователите са анализирали доколко участниците спазват здравословни навици и как това влияе върху общия риск от смъртност.

Резултатите показват, че при пациентите, които са водили по-здравословен начин на живот, рискът от смърт е бил с 38% по-нисък. Освен това всяко подобрение с една точка в индекса LS7 е било свързано с 10% по-ниска смъртност от рак.Учените стигат до извода, че индексът, създаден първоначално за оценка на риска от сърдечносъдови заболявания, може да се използва и като прогностичен инструмент за преживяемост след онкологично заболяване.

Според изследването значителна част от връзката между здравословния начин на живот и по-ниската смъртност може да се обясни с три общи биологични фактора: по-слабо възпаление в организма, по-ниска честота на сърдечните съкращения и по-високи нива на витамин D в кръвта. Тези данни сочат, че съществува общ биологичен механизъм, който свързва сърдечносъдовите и онкологичните заболявания.