Съдът остави в ареста един от обвиняемите за участие в организирана престъпна група в София и Ловеч

Делото се гледа при закрити врата заради приложена към него папка с класифицирана информация

17 декември 2025, 06:56
Съдът остави в ареста един от обвиняемите за участие в организирана престъпна група в София и Ловеч
Източник: БТА

О кръжният съд в Ловеч остави в ареста Емил Мушев – един от седемте обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч. Делото се гледа при закрити врата заради приложена към него папка с класифицирана информация.

От определението стана известно, че поради високата обществена опасност на деянието съдът постановява мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест

Определението може да бъде протестирано и обжалвано в тридневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново. Ако това стане, делото се насрочва за 23 декември от 13:00 ч.

Оставиха за постоянно в ареста Росен Кръстев - Стъкларя

Делото в Окръжен съд – Ловеч беше насрочено за 22:00 ч. на 16 декември, но започна в 1:45 ч. на 17 декември. Определението беше оповестено в 3:40 ч.

Преди това в съдебни заседания бяха разгледани мерките за неотклонение на други четирима обвиняеми: Росен Кръстев и Юлиян Бързашки бяха задържани под стража, а началникът на Пето Районно управление на МВР в София Пламен Максимов и Калоян Натов бяха пуснати под домашен арест.

Източник: БТА, Светломира Анастасова    
Окръжен съд Ловеч Емил Мушев Организирана престъпна група Наркотици Палеж Подкупи Задържане под стража Домашен арест Обвиняеми Съдебен процес
Довиждане, мъгла! Идват слънчеви дни с до 15°

Киев: Съюзниците подкрепиха украинското оръжейно производство с 5 млрд. долара през 2025 г.

Съдът остави в ареста един от обвиняемите за участие в организирана престъпна група в София и Ловеч

Швеция: Страната, в която не се плаща кеш

Банките съветват какво да правим с еврото и левовете

Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Преди 9 часа
Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест

Преди 15 часа
Европейската комисия с план да свали цените на жилищата

Преди 10 часа
СДВР предотврати огромна имотна измама в София

Преди 12 часа

САЩ обявиха колумбийската "Клан дел Голфо“ за терористична организация

Свят Преди 32 минути

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи групировката като "жестока и могъща престъпна организация"

Тръмп въведе ограничения за влизане на чуждестранни граждани в САЩ

Свят Преди 37 минути

Пълни ограничения са наложени и на лица, притежаващи документи за пътуване, издадени от администрацията на Палестинската автономия

Учените откриха неочаквана връзка между здравето на сърцето и рака

Свят Преди 1 час

Защо пеенето е изненадващо полезно за вашето здраве

Любопитно Преди 1 час

От мозъка до сърцето, пеенето е установено, че носи широк спектър от ползи за тези, които го правят

Опасностите от мандарините - колко можете да ядете, без да си навредите

Любопитно Преди 1 час

Повечето хора са сигурни, че мандарините са чиста вода и витамини, така че няма ограничения

Езеро от ледниковата епоха се появи отново в Долината на смъртта

Любопитно Преди 1 час

Езерото се е преобразявало частично многократно през годините след периоди на интензивни валежи

Украйна: Илюзия ли е демилитаризирането на Донбас

Свят Преди 1 час

Това казва експертът за Русия Герхард Мангот

Русия не иска ЕС в преговорите за Украйна

Свят Преди 8 часа

Песков също така каза, че Кремъл все още не е бил информиран за резултатите от последните преговори

Последните два изтребителя F-16 кацнаха в България

България Преди 10 часа

По-рано днес от Lockheed Martin обявиха, че производството на първата партида F-16 Block 70 за България и Словакия вече е приключило

ЕК ще отмени забраната за коли с вътрешно горене от 2035 г.

Свят Преди 11 часа

Съгласно ревизираните планове производителите на автомобили ще трябва да постигнат намаление на емисиите с 90 на сто

Зеленски: Агресорът трябва да плати

Свят Преди 12 часа

Зеленски: Путин изразходва на фронта животите на около 30 000 военнослужещи всеки месец

Унгария блокира разширяването на ЕС заради Украйна

Свят Преди 12 часа

През последните месеци Унгария се съпротивлява срещу евроинтеграцията на Украйна

Главният прокурор на РС Македония подаде оставка

Свят Преди 12 часа

Според него причината за отстраняването му е, че е говорил открито и публично

Желязков: Заявяваме решимост да бъде повишена готовността за отбрана

Свят Преди 13 часа

Росен Желязков заяви подкрепа за Пътната карта за европейска отбранителна готовност 2030 г.

Унгария подписа договор за доставка на газ от САЩ

Свят Преди 14 часа

Сиярто заяви по-рано, че до края на ноември в Унгария са пристигнали 7 милиарда кубически метра руски газ

One Dance Festival с първи спектакъл от програмата си за 2026

Любопитно Преди 14 часа

Безопасни ли са маслините за котките

Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

Гола Коледа в Будапеща

Дневен хороскоп за 17 декември, сряда

Нумерологична прогноза за 17 декември, сряда

Челси е избрал заместник на Мареска?

Флик разкри ключа към трудната победа за Купата на краля

„Пълен абсурд”: Как авария превърна блок в сауна, а детска градина е възможно да остане без ток

Анализ: "Цунами" от наркотици залива САЩ и Европа

