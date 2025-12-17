Езеро от ледниковата епоха се появи отново в Долината на смъртта

Д олината на смъртта, част от пустинята Мохаве, простираща се през Калифорния и Невада, е известна с екстремните си метеорологични условия, но през последните седмици тя счупи рекорди за дъжд, а не за високи температури.

Националната паркова служба на САЩ (NPS) съобщи за безпрецедентни валежи в Националния парк „Долината на смъртта“, а потопът е бил толкова силен и упорит, че древно езеро се е преобразило.

Разположено в басейна Бадуотър – най-ниската точка в Северна Америка – езерото Манли вероятно е било дълбоко повече от 300 метра (1000 фута) в един момент от своята променлива история. Въпреки това, то не е било виждано в постоянна форма повече от 10 000 години, откакто последиците от последния ледников период са избледнели от пейзажа.

Благодарение на рекордните валежи, езерото се завърна, макар че сегашните нива „не биха се издигнали над горната част на обувките ви“ на повечето места, според NPS. Няма да има разходки с лодка известно време.

Езерото се е преобразявало частично многократно през годините след периоди на интензивни валежи. То се е появило и за кратко, но в плитко състояние, след като ураганът Хилари премина през региона през 2023 г.

Според данните, Долината на смъртта е регистрирала най-влажната си есен (от септември до ноември) досега, с 6,12 сантиметра дъжд. Районът е регистрирал и най-влажния си ноември досега, с 43 сантиметра дъжд, с което е по-добър предишният рекорд от 4,1 сантиметра.

В сравнение с други региони, това не са много валежи. Но средните годишни валежи в Долината на смъртта (едно от най-сухите места на Земята) са по-малко от 5 см, така че това представлява внезапен и интензивен взрив от влажно време. Ако получите почти годишно количество дъжд за един месец, ще забележите.

Тази метеорологична аномалия повдигна въпроси относно пролетните диви цветя в Националния парк „Долината на смъртта“. Дъждът помага на растенията, но е само един от многото фактори: Националната паркова служба казва, че все още не е сигурно как всичко това ще се отрази на цъфтежа през следващата година. Длъжностните лица предупреждават туристите, че много павирани и непавирани пътища в парка са непроходими в момента поради отломки от бурята. Както винаги, посетителите се съветват да проверяват най-актуалната информация на официалния правителствен уебсайт.

Националната статистическа служба не е навлязла в подробности защо се е появила тази необичайна метеорологична система, но знаем, че натискът от изменението на климата води до чупене на рекорди по целия свят. Очаква се екстремните метеорологични явления да стават по-чести, по-продължителни и дори по-тежки с затоплянето на планетата.

Събитието е и напомняне, че пейзажите, които виждаме около нас, са се формирали в продължение на милиарди години и са се променили много през това време. Дори едно толкова сухо и пусто място като Долината на смъртта се е развило значително през хилядолетията.

Езерото Манли е преживяло своя разцвет преди 128 000–186 000 години, когато се е простирало върху почти 161 километра терен, захранван от лед и реки през Сиера Невада.