Защо пеенето е изненадващо полезно за вашето здраве

О т стимулиране на мозъка до намаляване на болката, присъединяването към други хора в песента може да донесе широкообхватни ползи, пише BBC.

Това е онова време от годината, когато въздухът започва да звънти от ангелски гласове – или да звъни от време на време сладострастен химн – докато коледарите разпространяват своята неукротима празнична радост. Всичко това слушане и възвестяване. Радостно и триумфално е.

Но тези групи от певци, облечени в лъскави дрехи, може би са на прав път. Независимо дали го осъзнават или не, докато изпълват търговски центрове, гари, старчески домове и улицата пред входната ви врата с ликуваща песен, те също така дават тласък на собственото си здраве.

От мозъка до сърцето, пеенето е установено, че носи широк спектър от ползи за тези, които го правят, особено ако го правят в групи. То може да сближи хората, да подготви телата ни да се борят с болестите и дори да потисне болката. Така че може ли да си струва да повишите собствения си глас в добро настроение?

„Пеенето е когнитивен, физически, емоционален и социален акт“, казва Алекс Стрийт, изследовател в Кеймбриджкия институт за музикална терапия, който изучава как музиката може да се използва, за да помогне на деца и възрастни да се възстановят от мозъчни травми.

Психолозите отдавна се удивляват как хората, които пеят заедно, могат да развият силно чувство за социална сплотеност, като дори най-неохотните вокалисти се обединяват в песента. Изследванията показват, че напълно непознати могат да изградят необичайно близки връзки, след като пеят заедно в продължение на час.

Може би не е изненадващо, че пеенето има ясни физически ползи за белите дробове и дихателната система. Някои изследователи използват пеенето, за да помогнат на хора с белодробни заболявания , например.

Добри вибрации

Но пеенето произвежда и други измерими физически ефекти. Установено е, че подобрява сърдечната честота и кръвното налягане на хората. Пеенето в групи или хорове дори е установено, че засилва имунната ни функция по начини, по които простото слушане на една и съща музика не може.

Има различни обяснения за това. От биологична гледна точка се смята, че пеенето активира блуждаещия нерв , който е пряко свързан с гласните струни и мускулите в задната част на гърлото. Продължителното и контролирано издишване, свързано с пеенето, също така освобождава ендорфини, свързани с удоволствие, благополучие и потискане на болката.

Singing literally boosts your immune system.



Multiple studies have demonstrated that singing markedly increases salivary immunoglobulin A (IgA), the immune system’s first-line antibody that neutralizes pathogens at mucosal surfaces such as the mouth, throat, and respiratory… pic.twitter.com/gCLo6BsoUk — Massimo (@Rainmaker1973) December 10, 2025

Пеенето също активира широка мрежа от неврони от двете страни на мозъка ни, карайки областите, отговорни за езика, движението и емоциите, да се осветяват. Това, съчетано с фокуса върху дишането, което изисква пеенето, го прави ефективно средство за облекчаване на стреса.

„Реакциите „чувствам се добре“ стават ясни в по-ярко звучащите гласове, израженията на лицето и позите“, казва Стрийт.

Възможно е да има и някои дълбоко вкоренени причини за тези ползи. Някои антрополози смятат , че нашите хоминидни предци са пели, преди да могат да говорят, използвайки вокализации, за да имитират звуците на природата или да изразяват чувства. Това може да е играло ключова роля в развитието на сложна социална динамика, емоционално изразяване и ритуали, а Стрийт посочва, че не е случайно, че пеенето е част от живота на всеки човек, независимо дали е музикално настроен или не, отбелязвайки, че мозъкът и тялото ни са настроени от раждането да реагират по положителен начин на песента.

„На децата се пеят приспивни песни, а след това на погребения се пеят песни. Учим таблиците за умножение чрез скандиране, а азбуката – чрез ритмичната и мелодична структура“, казва той.

Елате заедно

Но не всички видове пеене са еднакво полезни. Пеенето като част от група или хор, например, е установено, че насърчава по-високо ниво на психологическо благополучие, отколкото при соло певците. Поради тази причина изследователите в областта на образованието използват пеенето като инструмент за насърчаване на сътрудничеството, езиковото развитие и емоционалната регулация при децата.

Медицинските специалисти също се обръщат към пеенето като начин за подобряване на качеството на живот на хората, живеещи с различни здравословни проблеми. По целия свят изследователи са изследвали ефектите от присъединяването към специализирани обществени хорове, създадени за оцелели от рак и инсулт, хора, живеещи с болестта на Паркинсон и деменция, и техните болногледачи. Например, пеенето подобрява способността на пациентите с болестта на Паркинсон да артикулират, нещо, с което е известно, че те се борят с напредването на болестта.

Пеенето представлява и начин за подобряване на общото здраве, тъй като е доказано , че е подценявана тренировка, сравнима с бързо ходене. „Пеенето е физическа активност и може да има някои паралелни ползи с упражненията“, казва Адам Луис, доцент по респираторна физиотерапия в Университета в Саутхемптън.

Едно проучване дори предполага, че пеенето, заедно с различни вокални упражнения, използвани от обучени певци за усъвършенстване на тона и ритъма, е сравнима тренировка за сърцето и белите дробове с ходенето с умерено темпо на бягаща пътека.

Но изследователите също така са склонни да подчертаят често недооценените ползи от участието в групово пеене за психиката на хората, живеещи с дългосрочни хронични заболявания. Стрийт обяснява, че пеенето позволява на тези хора да се съсредоточат върху това, което могат да правят, а не върху това, което не могат.

„Това внезапно внася равенство в стаята, където болногледачите вече не са болногледачи, а здравните специалисти също пеят една и съща песен по същия начин. И всъщност няма много други начини да направят това“, казва Стрийт.

Всеки дъх, който поемаш

Сред тези, за които е доказано, че имат най-голяма полза от пеенето, са хората с хронични респираторни заболявания , нещо, което се е превърнало в основен изследователски фокус за Киър Филип, клиничен преподавател по респираторна медицина в Imperial College London. Филип предупреждава, че пеенето няма да излекува хората от тези заболявания, но може да послужи като ефективен холистичен подход, който допълва конвенционалните лечения.

„За някои хора животът със задух може да доведе до промяна в начина, по който дишат, така че то да стане неравномерно и неефективно“, казва Филип. „Някои подходи, базирани на пеене, помагат за това по отношение на използваните мускули, ритъма и дълбочината [на дишането], което може да помогне за подобряване на симптомите.“

Едно от най-забележителните му проучвания включва прилагането на дихателна програма, разработена чрез работа с професионални певци в Английската национална опера, и използването ѝ като част от рандомизирано контролирано проучване при пациенти с продължителен Covid. В продължение на шест седмици резултатите показват, че тя подобрява качеството им на живот и облекчава някои аспекти на дихателните им затруднения.

В същото време, пеенето не е безрисково за хора със съпътстващи здравословни проблеми. Груповото пеене беше свързано със свръхразпространение на вируса в ранните етапи на пандемията от Covid-19, тъй като актът на пеене може да отдели големи количества вирус, пренасян по въздушно-капков път.

„Ако имате респираторна инфекция, най-добре е да пропуснете репетицията на хора през тази седмица, за да не излагате други хора на риск“, казва Филип.

Но може би най-забележителната полза от пеенето е, че изглежда играе роля в подпомагането на мозъка да се възстанови от увреждания. Това беше илюстрирано от историята на бившата американска конгресменка Габриел Гифордс, която оцеля след като беше простреляна в главата по време на опит за покушение през 2011 г. В течение на много години Гифордс се научи отново да ходи, да говори, да чете и да пише, като терапевти използваха песни от детството ѝ, за да ѝ помогнат да възвърне вербалната си плавност.

Изследователите са използвали подобни подходи , за да помогнат на оцелелите от инсулт да възстановят говора, тъй като пеенето може да осигури часовете и часовете повторение, необходими за насърчаване на новата свързаност между двете мозъчни полукълба, която често е увредена от остър инсулт. Смята се също, че пеенето подобрява невропластичността на мозъка, което му позволява да се пренастрои и да създаде нови неврологични мрежи.

Съществуват теории, че пеенето може да помогне и на хора, страдащи от когнитивен спад, поради интензивните изисквания, които то поставя върху мозъка, изисквайки продължително внимание и стимулирайки намирането на думи и вербалната памет.

„Има постепенно нарастваща доказателствена база за когнитивните ползи от пеенето при възрастни хора“, казва Тепо Сяркямьо, професор по невропсихология в Университета в Хелзинки. „Все още знаем малко за потенциала на пеенето да забави или предотврати когнитивния спад, тъй като това би изисквало мащабни проучвания с години проследяване.“

За Стрийт всички изследвания, демонстриращи мощните ефекти на пеенето – независимо дали на социално или неврохимично ниво – подчертават защо то е толкова универсална част от човешкия живот. Едно от неговите опасения обаче е, че тъй като хората прекарват все повече време, свързани с технологиите, вместо помежду си чрез дейности като пеенето, сравнително малко хора усещат ползите от него.

„Много неща откриваме, особено по отношение на рехабилитацията след мозъчна травма“, казва той. „Току-що започват да се появяват изследвания, които показват, че пеенето може да има тези ефекти, дори при хора със сериозни наранявания. Логично е, че можем да се възползваме толкова много от него, защото пеенето винаги е играло огромна роля в свързването на общностите.“

Може би това е просто още една причина да се насладите на коледни песни около коледната елха тази година.