Гледката е опустошителна: Щетите след избухването на "Старшип"

Л етящи парчета бетон, усукани метални листове, дълбоки кратери в земята: гръмотевичната сила на първия тестов полет на "Спейс Екс" на "Старшип" - най-голямата и най-мощна ракета, създавана някога - нанесе сериозни щети на площадката си за изстрелване в Тексас.

Поправянето на щетите от безпилотния тестов полет, който се състоя в четвъртък, се очаква да отнеме месеци, което е и потенциално забавяне на по-нататъшни опити за изстрелване и забавяне на разработването на ракетата, която НАСА планира да използва при предстоящите си мисии до Луната.

Шефът на "Спейс Екс" Илън Мъск беше казал преди теста, че да се издигне "Старшип" във въздуха, без да унищожи стартовата си площадка, би било "победа".

За щастие на Мъск, високата 120 метра ракета излетя успешно, изкачвайки се около четири минути, докато не експлодира и не падна над Мексиканския залив.



Изглежда обаче компанията е подценила щетите, които едно излитане на този 120-метров гигант може да причини.

Няколко дни по-късно гледката около стартовата площадка е опустошителна.



На видеото на от излитането се вижда взривяването на отломки, разпростряло се чак до Мексиканския залив, на повече от 420 метра разстояние. Според съобщения в местната преса, облакът прах стигнал до малък град на няколко километра от събитието.

Снимките от излитането показват, че гигантската кула за изстрелване все още стои, а ракетната стойка, която поддържала "Старшип" преди излитането, е повредена, но използваема.



Под нея обаче има огромен кратер, както може да се види на снимките публикувани в социалните мрежи.



„Вероятно силата на двигателите при ускорението е разбила бетона, вместо да го разяде“, написа Мъск в събота в Twitter.



Оливие де Век, професор по астронавтика и инженерство в Масачузетския технологичен институт, каза пред АФП, че „радиусът на отломките и смущенията вероятно е по-голям, отколкото някой е очаквал“.

„Основните щети на стартовата площадка са отдолу, където пламъците са се сблъскали със земята“, каза той пред АФП, добавяйки, че ремонтът на кратера „ще отнеме няколко месеца“.



Стартовата площадка на "Старшип" изглежда не е оборудвана с две специфични съоръжения, които обикновено се използват за тежки ракети-носители. Изграждането им обаче е изключително скъпо, особено след като те трябва да бъдат приспособени към размера на ракетата - непропорционално в случая на "Старшип".

След теста Илон Мъск обясни, че компанията е започнала да изгражда "стоманена плоча с водно охлаждане", която да бъде поставена под основата на ракетата, но в крайна сметка не е била готова навреме.

Компанията "погрешно" е смятала, че стартовата площадка ще издържи теста, призна той, добавяйки, че ново изстрелване вероятно ще бъде възможно "след един или два месеца".

Подобна стоманена плоча "би имала смисъл, мисля, че би работила", казва Филип Мецгер, бивш служител на НАСА, който е работил по физиката на стартовата площадка. Напояването й с вода би предотвратило "разтопяването" й, обясни той.

Според учения от университета на Централна Флорида проектирането на стартова площадка е също толкова сложно, колкото и разработването на ракета.



Новата мегаракета на НАСА, Ес Ел Ес (Спейс Лонч Систъм), която излетя за първи път през ноември от Флорида, също е причинила повреди, включително на кулата за изстрелване.

Преди да може да полети отново, освен укрепването на стартовата си площадка, "Спейс Екс" ще трябва да определи причината за проблемите, възникнали по време на полета. Няколко двигателя не проработиха, а двете степени на ракетната система не се разделиха по план. Това принуди компанията да активира команда за самоунищожение.

