За последните 24 часа Илон Мъск загуби 12,6 милиарда долара

Н етното състояние на американския милиардер Илон Мъск се стопи с 12,6 милиарда долара, което е най-значителната загуба на богатство за него от началото на годината. Това показва индексът на Блумбърг за милиардерите, съобщи американската агенция.

Загубите са последица от бурните последни 24 часа за Мъск.

Оглавяваният от американският предприемач производител на електромобили "Тесла" (Tesla) разочарова инвеститорите с резултатите си за първото тримесечие, като акциите на компанията загубиха 9,75 на сто през вчерашната търговска сесия.

#ElonMusk's significant loss of wealth comes after a tumultuous 24-hour period that saw a number of moments of reckoning coinciding as collective setbacks at #Tesla and #SpaceXhttps://t.co/tG3QMAZZBA