Изстреляха кораба "Дракон" към Международната космическа станция (ВИДЕО)

К орабът "Дракон" на частната компания "Спейс Екс" беше изстрелян с ракета-носител "Фалкон-9" към Международната космическа станция (МКС) с екипаж, включващ астронавти от САЩ, руски космонавт и първия представител на Обединените арабски емирства (ОАЕ), който се отправя на дългосрочна мисия, съобщиха световните осведомителни агенции.

"Шестият екипаж", който частната компания на милиардера Илон Мъск изпраща на орбиталната станция за дълъг престой, включва двама астронавти на НАСА - командирът й Стивън Боуeн и Уорън "Уди" Хобърг, руският космонавт Андрей Федяев и арабският астронавт Султан ал-Неяди.

Ракетата "Фалкон-9" с кораба "Дракон" беше изстреляна малко след полунощ местно време от Кейп Канаверал, осветявайки нощното небе, докато се насочваше към Източното крайбрежие.

Близо 80 зрители от ОАЕ наблюдаваха от стартовата площадката как астронавтът Султан ал-Неяди - едва вторият представител на емирствата, летял в космоса, се отправя към МКС за шестмесечна мисия.

"Добре дошли в орбита", съобщиха по радиостанцията ръководителите на мисията, като отбелязаха, че стартът се е състоял точно четири години след първия изпитателен орбитален полет на капсулата. "Ако пътуването ви е харесало, не забравяйте да ни дадете пет звезди", отбелязва Асошиейтед прес.

Liftoff of Crew-6! pic.twitter.com/BucEYeIIFe

Първият опит за изстрелването на кораба "Дракон" беше отменен в понеделник в последния момент заради запушен филтър в системата за запалване на двигателя.

Боуен, Хобърг, Федяев и Ал-Неяди ще заменят американско-руско-японския екипаж, който е там от октомври миналата година и включва астронавтите на НАСА Никол Ман и Джош Касада, руската космонавтка Анна Кикина и японския астронавт Коичи Ваката.

На орбиталната станция се намират също още двама руски космонавти и астронавт на НАСА - Дмитрий Петелин, Сергей Прокопиев и Франк Рубио, чийто шестмесечен престой беше удължен до септември, заради теч на капсулата им "Союз МС-22". През уикенда с МКС се скачи корабът "Союз МС-23", който трябва да ги върне на Земята.

Ал-Неяди, инженер по комуникации, е резерва на първия астронавт на емирствата Хаза ал-Мансури, който се качи на руска ракета до космическата станция през 2019 г. за едноседмично посещение. Богатата на петрол страна плати мястото на ал-Неяди за полета със "Спейс Екс".

След достигането на орбита астронавтът на ОАЕ благодари на всички на арабски, а след това и на английски. "Стартът беше невероятен. Удивително", каза той.

Министърът на общественото образование и модерните технологии на ОАЕ Сара ал-Амири заяви, че продължителната мисия в космоса "предоставя ново място за наука и научни открития за страната".

Емирствата вече разполагат с космически апарат, който обикаля около Марс, а минироувър е на път към Луната с японски спускаем апарат. Двама нови астронавти от ОАЕ се обучават заедно с най-новия подбор на астронавти на НАСА в Хюстън.

Саудитският принц Султан бин Салман е първият арабин в космоса, летял със совалката "Дискавъри" през 1985 г. Две години по-късно той е последван от сирийския астронавт Мохамед Фарис, изстрелян от Русия. И двамата прекарват в космоса около седмица.

Crew-6 is go for launch pic.twitter.com/GEm1MZJIAt