Геомагнитни бури ще засегнат Земята в петък

В петък ще има много силни геомагнитни бури от степен G4.

За това предупреждава Центърът за прогнозиране на космическото време към Националната агенция за океански и атмосферни изследвания (NOAA).

There will be a chance to see the northern lights tonight, as a CME has arrived at Earth. A Warning for a strong geomagnetic storm (G3) has been issued with G4 or higher levels possible. Just some high cirrus clouds and elevated smoke are forecast to be across the region. pic.twitter.com/jCzSGR9dEe