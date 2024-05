Най-силната магнитна буря в последните 20 години удря Земята до часове

Н а изключително опасно атмосферно влияние ще сме подложени след броени часове. Центърът за прогнозиране космическото време на САЩ издаде предупреждение, че Земята ще бъде ударена от най-силната магнитна буря за последните 20 години.

A G4 (Severe) Geomagnetic Watch has been issued for May 11... pic.twitter.com/CeEHWEUFiQ