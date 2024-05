След силно слънчево изригване: Наблюдават се смущения в магнитното поле на Земята

Н а Земята са започнали смущения на магнитното поле след силното слънчево изригване, регистрирано на 29 май, предаде ТАСС, като цитира руския Институт по приложна геофизика.

"В края на деня на 30 май беше отчетено смущение на магнитното поле", се казва в доклад на института.

Според данните от мониторинга на космическото време степента на смущения на магнитното поле на Земята все още не се е повишила дори до ниво G1 (слабо).

Учените обаче прогнозират, че на 31 май - 1 юни ще има магнитна буря, чиято сила може да се повиши до нивото G3 (силна). Пет са степените в скалата за измерване - от G1 - слаба до G5 - екстремна.

Слънчевото изригване от клас X1.4/2B на 29 май, придружено от изхвърляне на коронарна маса към Земята, може да предизвика умерено до силно (G3 max - по скалата на NOAA) смущение на геомагнитното поле, казват руските експерти.

На 29 май имаше осем силни слънчеви изригвания, като едното от тях беше от най-високия клас X. В момента активността на Слънцето продължава. На 27 май също имаше изригване от клас X.

След поредица от по-силни слънчеви изригвания в началото на май, на Земята започна силна магнитна буря. В нощта на 11 май тя достигна екстремна мощност, най-висока след август 2005 г.

