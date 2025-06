Газа: Хуманитарната помощ - "смъртоносен капан"

М есец след въвеждането на новата система за хуманитарна помощ, подкрепена от Израел, достигането до строго охраняваните разпределителни пунктове се е превърнало в риск за живота на палестинците, което възпрепятства усилията за осигуряване на достатъчно храна за гладуващото население, предаде The New York Times .

(Във видеото: Милена Ангелова - българката, която спасява животи в Газа)

Смъртоносно насилие избухва често около пунктовете, повечето от които се намират в южната част на Газа. Министерството на здравеопазването на анклава заяви в сряда, че стотици са били убити през последния месец в близост до тези зони, които се управляват от американски охранителни фирми и се охраняват от израелски войници, разположени в близост.

В отделна хуманитарна инициатива, също изпаднала в хаос, ООН и други международни организации доставят оскъдни количества храна в северна Газа. Според очевидци отчаяни тълпи разграбват камионите с брашно и други продукти минути след влизането им в анклава.

Gazans crowd into GHF ‘distribution centres’ out of sheer desperation to feed their empty stomachs and those of their families. Risking everything for a single meal.



The distribution points are essentially forcing people in despair into fierce competition to obtain any kind of… pic.twitter.com/7Hq3eY6TyT