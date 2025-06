Синът на Синтия Никсън обяви гладна стачка в подкрепа на Газа

А ктрисата и активистка Синтия Никсън обяви, че синът ѝ е в гладна стачка в знак на солидарност с жителите на Газа и в протест срещу военната подкрепа на САЩ за Израел.

Никсън, която е известна и с предишната си кандидатура за губернатор на Ню Йорк, направи това изявление по време на дискусия в сряда в офиса на Newsweek в Манхатън.

Cynthia Nixon, known for playing Miranda in "Sex in the City," says her son is on a hunger strike over the conflict in Gaza. https://t.co/XpPtT108Xl