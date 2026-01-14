Френското правителство оцеля след вот на недоверие

П равителството на френския премиер Себастиен Льокорню оцеля при първия вот на недоверие в парламента, който беше внесен в знак на протест срещу всеобхватното търговско споразумение, договорено между ЕС и южноамериканския блок Меркосур.

Първият вот на недоверие срещу френското правителство се провали

Предложението, внесено от крайнолявата партия „Непокорна Франция“ (LFI), беше подкрепено от 256 народни представители, при необходими 288 гласа, за да бъде прието.

Втори вот на недоверие, внесен от крайнодясната партия „Национален сбор“ (RN) на същото основание, предстои да бъде подложен на гласуване в близко време.