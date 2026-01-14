Свят

Френското правителство оцеля след вот на недоверие

Предложението, внесено от крайнолявата партия „Непокорна Франция“ (LFI), беше подкрепено от 256 народни представители

14 януари 2026, 20:28
Френското правителство оцеля след вот на недоверие
Източник: EPA/БГНЕС

П равителството на френския премиер Себастиен Льокорню оцеля при първия вот на недоверие в парламента, който беше внесен в знак на протест срещу всеобхватното търговско споразумение, договорено между ЕС и южноамериканския блок Меркосур.

Първият вот на недоверие срещу френското правителство се провали

Предложението, внесено от крайнолявата партия „Непокорна Франция“ (LFI), беше подкрепено от 256 народни представители, при необходими 288 гласа, за да бъде прието.

Ще оцелее ли кабинетът Льокорню 2? Очакват го два вота на недоверие

Втори вот на недоверие, внесен от крайнодясната партия „Национален сбор“ (RN) на същото основание, предстои да бъде подложен на гласуване в близко време.

Източник: БГНЕС    
френско правителство Себастиен Льокорню вот на недоверие
Последвайте ни
САЩ спират издаването на визи за РС Македония и още 74 страни

САЩ спират издаването на визи за РС Македония и още 74 страни

Зеленски обявява „извънредно положение“ в енергийния сектор

Зеленски обявява „извънредно положение“ в енергийния сектор

"Търпението ни се изчерпва": Какви са военните опции на Тръмп за атака срещу Иран?

Зловещи писъци под самолета секунди преди излитане: Какво се е случило на борда на Air Canada

Зловещи писъци под самолета секунди преди излитане: Какво се е случило на борда на Air Canada

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Гроздето май е кисело: Най-критикуваната М-ка на BMW се оказа най-продаваната

Гроздето май е кисело: Най-критикуваната М-ка на BMW се оказа най-продаваната

carmarket.bg
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Ексклузивно

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Преди 14 часа
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Ексклузивно

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Преди 14 часа
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Ексклузивно

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Преди 14 часа
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Ексклузивно

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Преди 14 часа

Виц на деня

Ако жена ти ти каже: "Прави каквото искаш", ти не прави нищо, дори не мигай.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ще плащаме ли по системата „Бонус-малус” от 1 февруари

Ще плащаме ли по системата „Бонус-малус” от 1 февруари

България Преди 1 час

Тя ще оскъпи полиците за „Гражданска отговорност” при тези, които имат провинения на пътя

Протест за машинен вот в центъра на София

Протест за машинен вот в центъра на София

България Преди 2 часа

На фасадата на сградата на президентството се прожектира надписът "Мафията не обича машините"

Променят закона за референдумите

Променят закона за референдумите

България Преди 3 часа

Предвижда се по-лесно предлагане и провеждането на референдуми

Арестуваха OnlyFans модели в самолет след скандал на борда

Арестуваха OnlyFans модели в самолет след скандал на борда

Свят Преди 4 часа

Саня Бланшард и Джордан Лантри предизвикаха спектакъл пред изумените пътници, когато бяха свалени от самолета заради нарушаване на реда преди излитането от международното летище в Маями

о

Риана разкри, че би искала да има още едно дете тази година

Любопитно Преди 4 часа

Риана каза, че първите ѝ няколко месеца като майка са били като влакче на ужасите и описа раждането като „главоблъсканица“, казвайки, че не може да повярва, че е влязла в болницата бременна и е излязла с бебе

Мъж разпространявал порно с деца в Русе

Мъж разпространявал порно с деца в Русе

България Преди 4 часа

Файловете са разпространявани чрез онлайн приложение

НС прие на първо гласуване закона „Антиспекула“

НС прие на първо гласуване закона „Антиспекула“

България Преди 4 часа

Законопроектът предвижда определяне на максимални цени

Сидни Суини се срещна с освободени израелски заложници от Газа (СНИМКА)

Сидни Суини се срещна с освободени израелски заложници от Газа (СНИМКА)

Свят Преди 4 часа

Звездата от „Еуфория“ сияеше, когато се срещна с Ноа Аргамани и Авинатан Ор, три месеца след освобождаването им от плен на „Хамас“

<p>САЩ изтеглят част от войските си от ключови бази в Близкия изток</p>

Американски представител: САЩ изтеглят част от войските си от ключови бази в Близкия изток като предпазна мярка

Свят Преди 4 часа

Целта е да бъдат възпрени заплахите на Тръмп да се намеси в подкрепа на протестиращите

,

"Искаше парите си обратно": Клиент отправи смъртни заплахи към служители в ресторант

Свят Преди 4 часа

„Един от засегнатите служители е на 16 години

Зрелищна гледка, скрита опасност: Балатон замръзна напълно за първи път от 9 години

Зрелищна гледка, скрита опасност: Балатон замръзна напълно за първи път от 9 години

Свят Преди 5 часа

Въпреки че температурите през последните дни са били достатъчно ниски за образуване на лед, честите и силни ветрове многократно са разбивали и размествали плаващите ледени късове по повърхността на езерото

Какво става с 90 млрд. евро от ЕС за Украйна

Какво става с 90 млрд. евро от ЕС за Украйна

Свят Преди 5 часа

Условията са "да се гарантира, че Украйна продължава по пътя си за присъединяване към ЕС"

Кога ще излети първата пилотирана мисия до Луната от 50 години?

Кога ще излети първата пилотирана мисия до Луната от 50 години?

Свят Преди 5 часа

Мисията „Артемис II“, която ще продължи около 10 дни, може да отведе астронавтите си по-далеч в Космоса, отколкото който и да е човек е бил досега

<p>Европа пренебрегна минералното богатство на Гренландия</p>

Европа пренебрегна минералното богатство на Гренландия - може да съжалява за това

Свят Преди 5 часа

Докато Тръмп заплашва да завземе Гренландия със сила, неспособността на Европа да развие минното дело в покритата с лед територия все повече изглежда като стратегическа грешка

Това е новият министър на отбраната на Украйна

Това е новият министър на отбраната на Украйна

Свят Преди 5 часа

Новият министър отбеляза, че неговите реформи ще се съсредоточат върху цифровизацията

Трамвай блъсна дете в София

Трамвай блъсна дете в София

България Преди 5 часа

Инцидентът е станал на кръстовището на „Пиротска“ и „Опълченска“

Всичко от днес

От мрежата

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg
1

Окончателно: 2025 е третата най-топла година в историята

sinoptik.bg
1

Отровиха лешояди в Котленския Балкан

sinoptik.bg

Киану Рийвс и Александра Грант показаха как изглежда истинската романтика (ВИДЕО)

Edna.bg

Рачков предложил брак на Бъдни вечер. Ето кой избра пръстена на Вики

Edna.bg

Свързват Левски с хърватски голаджия, привличането му изглежда невъзможно

Gong.bg

Ливърпул взе решение за бъдещето на Мохамед Салах

Gong.bg

Протест в София с искане за 100% машинен вот на изборите

Nova.bg

Доц. Ангел Кунчев: Заболеваемостта от грип продължава да расте, пикът се очаква до края на месеца

Nova.bg