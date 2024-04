Франция ще посредничи за деескалация на конфликта между "Хизбула" и Израел

М инистърът на външните работи на Франция Стефан Сежурне пристигна в Ливан днес в опит да посредничи за деескалация на напрежението на границата с Израел между израелските сили и ливанската шиитска групировка "Хизбула", предаде Асошиейтед прес.

"If I look at the situation today, if there were not a war in Gaza, we could be talking about a war in southern Lebanon given the number of strikes and the impact on the area," France’s Foreign Minister Stephane Sejourne said. https://t.co/ivfM4liUmI