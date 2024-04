Израел е готов за най-лошия сценарий с подземната болница The Herzog

С итуацията между Израел и Иран ескалира с всеки изминал ден и логично, в Йерусалим се готвят за драматични мерки. Най-голямата подземна болница в града, медицински център The Herzog вече разшири капацитета си с още 100 легла, увеличавайки общия брой на 350.

"Сградата е построена така, че да издържа както на биологични, така и на химически атаки", разкрива д-р Йехезкел Кейн пред Sky News. "Имаме въздушен шлюз, изграден от два отделни комплекта врати, устойчиви на взрив".

Под самата болница пък вече има инсталирано изцяло ново ниво отделения, които да бъдат активирани, ако други спешни медицински заведения в Йерусалим, намиращи се по-близо до фронтовата линия, се нуждаят от евакуация. Докторите в The Herzog не крият, че планират най-лошия сценарий, особено при задълбочаващата се криза с Хизбула.

"Болниците на север ще бъдат затрупани с жертви и те самите ще бъдат подложени на обстрел, а в подобен случай ще се наложи да евакуират пациентите си в центъра на страната, точно както в първите седмици на войната", смята д-р Кейн. За него и неговия екип, атаката на "Хамас" на 7 октомври миналата година и нападението с дронове и ракети на Иран по-рано този месец коренно са променили очакванията на гражданите.

Самият център действително е оборудван за всякакви кризисни ситуации. Разполага с най-големия в Израел апарат за вентилация, лекуващ деца и възрастни, но също така се отличава и с лечение на психически травми и гериатрична рехабилитация. Дори и към момента, много хора, страдащи от посттравмтично разстройство вследствие на военния конфликт, се лекуват в него.

Болницата разполага и с протокол, наречен "Процедура на ноевия ковчег", което означава бункерите да бъдат напълно затворени за 96 часа. Персоналът се обучава ежедневно за реалност, която е възможно и никога да не се случи. Но се водят от случващото се, а събитията на северната граница действително изглеждат притеснителни. Дори и да се случат обаче, в The Herzog ще са готови.

