"Хизбула" изстреля десетки ракети по Израел, Тел Авив отвърна

Л иванската шиитска групировка "Хизбула" съобщи снощи, че е изстреляла десетки ракети по позиции на израелската армия в Северен Израел, предаде ДПА.

Ислямистката групировка заяви, че атаката ѝ е в отговор на израелския артилерийски обстрел и въздушни удари по ливански села.

Израел каза, че няма жертви и ранени негови войници при атаката. Тел Авив съобщи, че негови бойни самолети са нанесли ответни удари по района, откъдето са били изстреляни ракетите.

Hezbollah fired dozens of rockets into northern Israel on Monday, drawing retaliatory strikes. The Israeli military said 35 projectiles were launched at one of its bases, striking the sources of the rocket fire, without causing any casualties.



