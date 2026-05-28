Хиляди проверки при специализирана полицейска операция

Н а националното съвещание на МВР за Северна България във Велико Търново, главният секретар на МВР Георги Кандев представи резултатите от специализираната полицейска операция, започнала на 13 май по разпореждане на ръководството на министерството.

На срещата присъстваха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, политическото и професионалното ръководство на полицията, ръководствата на областните дирекции на МВР във Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен и на районните полицейски управления в Северна България.

Мащабна спецакция на Криминална полиция в цялата страна

По линия на „Икономическа полиция“ са извършени 6320 проверки на дейността на заложни къщи и фирми за бързи кредити. В рамките на операцията са съставени 1240 констативни протокола. Задържани са 1015 души, а по икономическа линия са образувани 504 досъдебни производства.

По линия на „Криминална полиция“ са извършени над 7000 проверки на търговски обекти и увеселителни заведения. В хода на действията са установени 928 души, държащи наркотични вещества, както и 174-ма малолетни и непълнолетни.

Установени са 646-ма души и 59 автомобила, обявени за издирване, като част от тях вече са предадени на компетентните органи. Разкрити са 52 кражби на моторни превозни средства и на части от тях.

В акцията срещу битовата престъпност са проверени 2944 души

По криминална линия са профилактирани повече от 15 000 души и са съставени над 5000 предупредителни протокола. Задържани са 1245-ма души, а образуваните досъдебни производства са 780.

По линия на пътната безопасност и ограничаването на пътния травматизъм са извършени 242 886 проверки на граждани и 207 472 проверки на моторни превозни средства. За отчетния период са връчени 28 386 електронни фиша, посочи главният секретар на МВР.