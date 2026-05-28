България

Хиляди проверки при специализирана полицейска операция

По криминална линия са профилактирани повече от 15 000 души и са съставени над 5000 предупредителни протокола

28 май 2026, 16:27
Хиляди проверки при специализирана полицейска операция
Източник: БТА

Н а националното съвещание на МВР за Северна България във Велико Търново, главният секретар на МВР Георги Кандев представи резултатите от  специализираната полицейска операция, започнала на 13 май по разпореждане на ръководството на министерството.

На срещата присъстваха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, политическото и професионалното ръководство на полицията, ръководствата на областните дирекции на МВР във Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен и на районните полицейски управления в Северна България.

Мащабна спецакция на Криминална полиция в цялата страна

По линия на „Икономическа полиция“ са извършени 6320 проверки на дейността на заложни къщи и фирми за бързи кредити. В рамките на операцията са съставени 1240 констативни протокола. Задържани са 1015 души, а по икономическа линия са образувани 504 досъдебни производства.

По линия на „Криминална полиция“ са извършени над 7000 проверки на търговски обекти и увеселителни заведения. В хода на действията са установени 928 души, държащи наркотични вещества, както и 174-ма малолетни и непълнолетни.

Установени са 646-ма души и 59 автомобила, обявени за издирване, като част от тях вече са предадени на компетентните органи. Разкрити са 52 кражби на моторни превозни средства и на части от тях.

В акцията срещу битовата престъпност са проверени 2944 души

По криминална линия са профилактирани повече от 15 000 души и са съставени над 5000 предупредителни протокола. Задържани са 1245-ма души, а образуваните досъдебни производства са 780.

По линия на пътната безопасност и ограничаването на пътния травматизъм са извършени 242 886 проверки на граждани и 207 472 проверки на моторни превозни средства. За отчетния период са връчени 28 386 електронни фиша, посочи главният секретар на МВР.

Източник: БТА, Николай Венков    
МВР полицейска операция Иван Демерджиев
Последвайте ни
Стрелба, ранен полицай и загинал човек на Дунав мост

Стрелба, ранен полицай и загинал човек на Дунав мост

Коулрофобия, чиклефобия и атаксофобия: От какво се ужасяват Меган Фокс, Джони Деп и Опра Уинфри?

Коулрофобия, чиклефобия и атаксофобия: От какво се ужасяват Меган Фокс, Джони Деп и Опра Уинфри?

Операция „Хидра“: Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им

Операция „Хидра“: Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им

Моделът Наталия Водянова обяви изненадващо, че е бременна с шестото си дете – третото от Антуан Арно

Моделът Наталия Водянова обяви изненадващо, че е бременна с шестото си дете – третото от Антуан Арно

Юридическите капани при продажба на имот: съсобственост, наследство, тежести

Юридическите капани при продажба на имот: съсобственост, наследство, тежести

pariteni.bg
Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 2 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 1 ден
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 1 ден
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Vivacom ще бъде на най-горещите музикални събития със специален интерактивен кът и топ награди

Vivacom ще бъде на най-горещите музикални събития със специален интерактивен кът и топ награди

Любопитно Преди 5 минути

Голямата награда за посетителите ще бъде семейно приключение в една от топ дестинации по избор в Лондон, Мадрид или Рим 

Тръмп съди "Уолстрийт джърнъл" за 10 млрд. долара

Тръмп съди "Уолстрийт джърнъл" за 10 млрд. долара

Свят Преди 32 минути

Издателят обяви, че има пълно доверие в точността на репортажите на "Уолстрийт джърнъл"

Наркодепо с дрога за 200 000 евро разкри полицията в Бургас

Наркодепо с дрога за 200 000 евро разкри полицията в Бургас

България Преди 55 минути

Наркотиците са били предназначени за разпространение в курортите по Южното Черноморие

С викове "Аллах акбар", мъж рани хора на гара в Швейцария

С викове "Аллах акбар", мъж рани хора на гара в Швейцария

Свят Преди 59 минути

Той е тичал пред гарата и е викал "Аллах акбар"

Неочаквани кариерни обрати в „Шеф под прикритие - Аватар“

Неочаквани кариерни обрати в „Шеф под прикритие - Аватар“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте новия епизод в петък от 21:00 ч. по NOVA

Приеха правилника на новото Народно събрание

Приеха правилника на новото Народно събрание

България Преди 1 час

Парламентът няма да излиза във ваканция по време на предизборна кампания

Условна присъда за сина на Атанас Бобоков

Условна присъда за сина на Атанас Бобоков

България Преди 1 час

Той бе заловен с наркотичното вещество в курортен комплекс "Пампорово"

ЕК започва наказателна процедура срещу България заради етикетите на стоките

ЕК започва наказателна процедура срещу България заради етикетите на стоките

България Преди 1 час

Европейските правила целят повишаване на надеждността и прозрачността на твърденията на етикетите

Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал

Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал

България Преди 1 час

Пеевски: Полицейски произвол, за който ще сезираме всички компетентни органи

Новият български сериал „Дъждът оставя следи“ спечели зрителите

Новият български сериал „Дъждът оставя следи“ спечели зрителите

Любопитно Преди 1 час

Премиерната поредица на NOVA е гледана от над една четвърт от зрителите

ЕК глоби Temu с 200 млн. евро заради опасни играчки и фалшиви стоки

ЕК глоби Temu с 200 млн. евро заради опасни играчки и фалшиви стоки

Свят Преди 1 час

Доказателствата, с които Комисията разполага, показват, че има много голяма вероятност потребителите в ЕС да се натъкнат на незаконни стоки в Temu

Прокуратурата в Кърджали не знаела за разпита на кмета

Прокуратурата в Кърджали не знаела за разпита на кмета

България Преди 2 часа

Почина Джон Макклейн – ключова фигура в наследството на Майкъл Джексън

Почина Джон Макклейн – ключова фигура в наследството на Майкъл Джексън

Свят Преди 2 часа

Музикалният свят се сбогува с легендарния продуцент Джон Макклейн. Като съизпълнител на наследството на Краля на попа, той превърна огромните дългове на Майкъл Джексън в многомилиардна империя и изстреля кариерата на сестра му Джанет

Милиардерът зад хита на Netflix „Проблемът с трите тела“ е отровен смъртоносно от адвоката си - екзекутираха го

Милиардерът зад хита на Netflix „Проблемът с трите тела“ е отровен смъртоносно от адвоката си - екзекутираха го

Свят Преди 2 часа

Финансово напрежение в здравеопазването: Болниците с огромни дългове

Финансово напрежение в здравеопазването: Болниците с огромни дългове

България Преди 3 часа

Има опасност България да загуби десетки милиони по външни проекти, заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова

Мислите за друг по време на секс? Ново проучване разкри дали това убива връзката

Мислите за друг по време на секс? Ново проучване разкри дали това убива връзката

Любопитно Преди 3 часа

Ново научно изследване успокоява двойките: мислите за трети хора по време на интимност са много по-чести, отколкото предполагаме. Ето как сексуалните фантазии влияят на удовлетворението от връзката и кога всъщност трябва да се притесняваме

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Даниел Бачорски и непростимата изневяра, която го изстреля на върха

Edna.bg

Валери Йорданов показа порасналата си дъщеря - Йована

Edna.bg

Насар: Вместо да ни уважава, целият свят ще ни се смее

Gong.bg

Голямата изненада е факт! Яник Синер е аут от Ролан Гарос

Gong.bg

Мъж се простреля смъртоносно при проверка на „Дунав мост”

Nova.bg

Полицията проверява офисите на фирмата инвеститор в „Баба Алино”

Nova.bg