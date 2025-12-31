Свят

Урсула фон дер Лайен: Еврото ще подсили още повече гласа на България в Европа

Валдис Домбровскис подчерта, че приемането на единната валута е исторически момент за страната ни

31 декември 2025, 11:33
Урсула фон дер Лайен: Еврото ще подсили още повече гласа на България в Европа
Източник: БТА/АР

"България се присъединява към еврозоната, едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Този важен момент отразява години упорита работа и отдаденост, преодоляване на предизвикателствата. Еврото ще донесе ползи за българския народ, като улесни плащанията и пътуванията. Ще предостави нови възможности за българските предприятия, позволявайки им да се възползват по-добре от предимствата на нашия единен пазар. Ще подсили още повече гласа на България в Европа. Тази стъпка е добра за България и укрепва Европа като цяло. Тя прави нашата икономика по-устойчива и конкурентоспособна в глобален мащаб. Поздравления, България! Можете да се гордеете с постигнатото." С тези думи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства България часове преди официалното приемане на единната валута, съобщи NOVA.

„Поздравления за България за приемането на еврото като нейна валута! Това бележи кулминацията на дълъг и ангажиращ процес и началото на нова глава, изпълнена с възможности за България и нейния народ. Еврото винаги е било много повече от валута. То приближава България още повече към сърцето на Европа и изпраща ясен сигнал към света, че нашата сила се крие в нашето единство. Това е наистина исторически момент за България, еврозоната и Европейския съюз като цяло", заяви Валдис Домбровскис, комисар за икономиката и производителността.

В официалното съобщение на Европейската комисия пише, че присъединяването ни към еврозоната е следствие от интензивната подготовка и усилия на България за изпълнение на всички необходими изисквания. В текста се казва още: "Еврото ще донесе практически ползи за българските граждани и предприятия. То ще улесни пътуването и живота в чужбина, ще повиши прозрачността и конкурентоспособността на пазарите и ще улесни търговията. Евробанкнотите и евромонетите ще се превърнат за всички българи в осезаем символ на свободата, удобството и възможностите, които ЕС предоставя на своите граждани."

"Европейската комисия силно подкрепяше България по пътя й към еврото. С присъединяването на България, 21 държави членки на ЕС и над 357 милиона граждани ще споделят общата валута на Съюза. Обществената подкрепа за еврото в ЕС и еврозоната остава много силна, като мнозинството от гражданите смятат, че еврото е нещо добро за ЕС като цяло и за тяхната собствена държава, както показва последното проучване на Евробарометър", посочват още от ЕК.

Източник: NOVA    
Последвайте ни

По темата

Откриха изчезнал млад мъж на Витоша: Какво съветват планинските спасители?

Откриха изчезнал млад мъж на Витоша: Какво съветват планинските спасители?

Звездните двойки, които сложиха край на любовта си през 2025 г.

Звездните двойки, които сложиха край на любовта си през 2025 г.

Урсула фон дер Лайен: Еврото ще подсили още повече гласа на България в Европа

Урсула фон дер Лайен: Еврото ще подсили още повече гласа на България в Европа

Месечен рекорд на украинските удари срещу руски енерго обекти

Месечен рекорд на украинските удари срещу руски енерго обекти

Кога ще изплатят пенсиите и обезщетенията в евро

Кога ще изплатят пенсиите и обезщетенията в евро

pariteni.bg
Болест на Кушинг при кучета

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 5 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 5 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 5 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 5 дни

Виц на деня

-Здравейте, аз съм новата ви съседка. а ви се намира сол? -Момент, да разкарам жената.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Политическата 2025-а: Година на надежди, протести и гражданско пробуждане

Политическата 2025-а: Година на надежди, протести и гражданско пробуждане

България Преди 25 минути

Какви са равносметките и прогнозите

,

Китайските сили започнаха да се изтеглят от водите край Тайван

Свят Преди 57 минути

Военните учения, започнати от Пекин тези дни, изглежда "приключиха"

Извънредните новини, които шокираха света през 2025 година

Извънредните новини, които шокираха света през 2025 година

Свят Преди 2 часа

Далеч от хаоса, хората се обединяваха чрез спорт, вяра и празненства. На модните подиуми се проявяваше креативност, докато по улиците цареше хаос с протести срещу политическите лидери, корупцията и бедността

Земетресение с магнитуд 5,0 разтърси Калифорния

Земетресение с магнитуд 5,0 разтърси Калифорния

Свят Преди 2 часа

За жертви и щети не се съобщава

Наздравица с шампанско

Шампанско на Нова година? Традиция е, но помислете пак

Любопитно Преди 2 часа

-25 градуса на Мусала: Ледена епоха в най-високия планински връх у нас

-25 градуса на Мусала: Ледена епоха в най-високия планински връх у нас

България Преди 3 часа

Ранните часове на 31 декември бяха особено мразовити на "покрива" на Балканския полуостров

ЕС призовава Иран да освободи Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади

ЕС призовава Иран да освободи Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади

Свят Преди 3 часа

На Мохамади бе присъдена Нобеловата награда за мир през 2023 за борбата ѝ срещу угнетяването на жените в Иран

Русия заяви, че Украйна е атакувала Москва с дронове

Русия заяви, че Украйна е атакувала Москва с дронове

Свят Преди 3 часа

Съобщава се за един ранен в района на руската столица

Най-скъпо платените музиканти за 2025 г. в света

Най-скъпо платените музиканти за 2025 г. в света

Любопитно Преди 4 часа

Изминалата година отново доказа, че върхът на музикалния бизнес е запазен за онези, които умеят да съчетават изкуство с безпогрешен бизнес нюх

.

България приема еврото: Как се променят заплатите, пенсиите и цените

България Преди 4 часа

От първия ден, в който евро стане официално платежно средство, всички трудови възнаграждения ще бъдат изплащани в евро

На кого отдава почит църквата днес

На кого отдава почит църквата днес

Любопитно Преди 4 часа

Свети Теофилакт бил роден на остров Евбея и живял през XI век

,

Си Цзинпин и Владимир Путин си размениха поздравления по случай Нова година

Свят Преди 4 часа

Си заяви, че 2025 е отбелязала конкретен етап от всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Русия

,

Как да отпразнуваме Нова година, без да навредим на здравето си

Любопитно Преди 4 часа

Научете как да прекарате празниците по здравословен начин

а

Германия разглежда саботажа и кибератаките от чужди сили като подготовка за война

Свят Преди 4 часа

През последните месеци Германия и съюзниците ѝ са изправени пред поредица от хибридни атаки

Какво да има на новогодишната трапеза през 2026 г. – менюто, което Огненият кон „одобрява“

Какво да има на новогодишната трапеза през 2026 г. – менюто, което Огненият кон „одобрява“

Любопитно Преди 4 часа

Менюто за 2026 г. – Годината на Огнения кон – трябва да включва зърнени ястия, огненоцветни плодове, леки салати, нежно месо, десерти с мед и топли напитки, за да привлечете изобилие, успех и добра енергия през цялата година

Леденостудена новогодишна нощ ни очаква

Леденостудена новогодишна нощ ни очаква

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за времето за последния ден на 2025 г.

Всичко от днес

От мрежата

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg

Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Годишен хороскоп 2026: Какво да очаква всяка зодия

Edna.bg

Антъни Хопкинс на 88: Какво не знаем за легендата, която не познава граници

Edna.bg

Треньор в Лудогорец стана дядо

Gong.bg

Десподов не тренира със съотборниците си

Gong.bg

Фон дер Лайен: Поздравления, България! Еврото ще подсили още повече гласа ви в Европа

Nova.bg

Празник на открито: Как в големите градове у нас ще посрещнат Нова година

Nova.bg