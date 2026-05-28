България

Стрелба, ранен полицай и загинал човек на Дунав мост

Екип гранични полицаи спрял за проверка лек автомобил с български регистрационен номер

28 май 2026, 16:43
Източник: БТА

О кръжната прокуратура в Русе разследва инцидент в района на Дунав мост при Русе, при който е настъпила смъртта на мъж.

Това съобщи заместник окръжният прокурор на Русе и говорител на Окръжната прокуратура в града Мирослав Маринов.

Случаят е от вчера вечерта. Екип гранични полицаи спрял около 18:00 ч. за проверка лек автомобил с български регистрационен номер. Колата била управлявана от 37-годишния мъж, а в нея пътувал и 61-годишен.

Прокуратурата: Стреляно е директно срещу граничния полицай

Униформените служители поискали двамата мъже да предоставят личните си документи и тези на автомобила, както и да осигурят достъп до вещите си.

Първият излязъл от превозното средство, отворил багажното отделение и показал личния си багаж.

Граничните полицаи видели, че в сака му има предмет, приличащ на късо огнестрелно оръжие. Те опитали да го изолират встрани от автомобила и да му отнемат достъпа до вещите.

При съпротива от негова страна той успял да вземе оръжието, да произведе изстрел и да се простреля в областта на главата. В резултат на това е починал.  

При изстрела пострадал и един от граничните полицаи, който получил травми по ръката, сочи версията на полицията.

Румънец е прострелян от български граничари, полицай е ранен

Веднага по случая е започнало разследване от следовател при Окръжния следствен отдел в Русе под надзора и ръководството на Окръжната прокуратура.

Маринов обясни, че са извършени редица следствени действия – оглед и претърсване на автомобила и мястото на инцидента, разпитани са всички установени свидетели, назначени са и експертизи.

Източник: БТА, Мартин Пенев    
Русе Дунав мост Окръжна прокуратура
Голямата награда за посетителите ще бъде семейно приключение в една от топ дестинации по избор в Лондон, Мадрид или Рим 

Издателят обяви, че има пълно доверие в точността на репортажите на "Уолстрийт джърнъл"

Двамата бедстващи са извадени от водата и са транспортирани до Военноморска база – Бургас

По криминална линия са профилактирани повече от 15 000 души и са съставени над 5000 предупредителни протокола

Наркотиците са били предназначени за разпространение в курортите по Южното Черноморие

Той е тичал пред гарата и е викал "Аллах акбар"

Не пропускайте новия епизод в петък от 21:00 ч. по NOVA

Парламентът няма да излиза във ваканция по време на предизборна кампания

Той бе заловен с наркотичното вещество в курортен комплекс "Пампорово"

Европейските правила целят повишаване на надеждността и прозрачността на твърденията на етикетите

Пеевски: Полицейски произвол, за който ще сезираме всички компетентни органи

Премиерната поредица на NOVA е гледана от над една четвърт от зрителите

ЕК глоби Temu с 200 млн. евро заради опасни играчки и фалшиви стоки
Доказателствата, с които Комисията разполага, показват, че има много голяма вероятност потребителите в ЕС да се натъкнат на незаконни стоки в Temu

Почина Джон Макклейн – ключова фигура в наследството на Майкъл Джексън
Музикалният свят се сбогува с легендарния продуцент Джон Макклейн. Като съизпълнител на наследството на Краля на попа, той превърна огромните дългове на Майкъл Джексън в многомилиардна империя и изстреля кариерата на сестра му Джанет

