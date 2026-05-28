Vivacom ще бъде на най-горещите музикални събития със специален интерактивен кът и топ награди

З а поредно лято Vivacom ще бъде част от едни от най-популярните музикални и фестивални събития в България с GAME ON активации, интерактивни игри и много изненади за посетителите. Музикалните събития Coca-Cola The Voice Tour, Spice Music Festival, Midalidare Rock, Aura Festival, Phill Good и Годишните награди на БГ Радио ще съберат хиляди фенове в цялата страна, а специалната зона „Vivacom EON: Ти си звездата“ ще предложи още повече забавление.

По време на събитията феновете ще могат да се снимат и да се превърнат в част от постери на любими филмови заглавия, достъпни в EON с пакета Arena Select. Сред тях са „Капитан Саблезъб и магическият диамант“, „Снежната кралица и принцесата“, „Писма до Жулиета“, „Бохемска рапсодия“, „Джон Уик“ и др. Персонализираните постери ще могат да бъдат получени по имейл или разпечатани на място като специален спомен от събитието. Освен това посетители ще се потопят и в света на Vivacom GAME ON 2026 и новата мобилна игра „Кало Змея: Гръм & Run“, създадена специално за турнира. За първи път Vivacom GAME ON влиза в света на българските супергерои от поредицата „Кало Змея“ на Милен Хальов, а публиката ще може активно да участва в GAME ON вселената.

Голямата награда на Vivacom за посетителите на най-горещите музикални събития тази година е семейно приключение до една от три емблематични дестинации в Европа по избор – в Лондон, Мадрид и Рим. Победителят ще може да избере семейно приключение в увеселителен парк или филмово студио в една от европейските столици.

„Лятото е време за музика, емоции и споделени преживявания. Затова и тази година Vivacom ще бъде част от едни от най-вълнуващите събития в страната и ще зарадва феновете на гейминга, филмовите любители и пътешествениците с интерактивни активации. Искаме да дадем на хората възможност не просто да присъстват на събитията, а да се почувстват като истински звезди – да се потопят в света на любимите си филмови истории, да играят, да се забавляват и да си тръгнат с хубави спомени“, коментира Теодора Витева, директор „Маркетингови комуникации“ във Vivacom.

Началото на летните активации ще бъде поставено на 29 май в София по време на Coca-Cola The Voice Tour на паркинга на Арена София. Зоната с активностите на Vivacom ще отвори врати в 15:00 ч., а концертната програма ще започне в 18:00 ч. с участието на DJ Theo, Remi Toin, FYRE, Tino, Алекс Колев, TITA, Атанас Колев, Torino & Pashata и Криско.

Vivacom ще бъде част и от следните събития през лятото: