Любопитно

Vivacom ще бъде на най-горещите музикални събития със специален интерактивен кът и топ награди

Голямата награда за посетителите ще бъде семейно приключение в една от топ дестинации по избор в Лондон, Мадрид или Рим 

28 май 2026, 17:06
Vivacom ще бъде на най-горещите музикални събития със специален интерактивен кът и топ награди
Източник: Vivacom

З а поредно лято Vivacom ще бъде част от едни от най-популярните музикални и фестивални събития в България с GAME ON активации, интерактивни игри и много изненади за посетителите. Музикалните събития Coca-Cola The Voice Tour, Spice Music Festival, Midalidare Rock, Aura Festival, Phill Good и Годишните награди на БГ Радио ще съберат хиляди фенове в цялата страна, а специалната зона „Vivacom EON: Ти си звездата“ ще предложи още повече забавление.

По време на събитията феновете ще могат да се снимат и да се превърнат в част от постери на любими филмови заглавия, достъпни в EON с пакета Arena Select. Сред тях са „Капитан Саблезъб и магическият диамант“, „Снежната кралица и принцесата“, „Писма до Жулиета“, „Бохемска рапсодия“, „Джон Уик“ и др. Персонализираните постери ще могат да бъдат получени по имейл или разпечатани на място като специален спомен от събитието. Освен това посетители ще се потопят и в света на Vivacom GAME ON 2026 и новата мобилна игра „Кало Змея: Гръм & Run“, създадена специално за турнира. За първи път Vivacom GAME ON влиза в света на българските супергерои от поредицата „Кало Змея“ на Милен Хальов, а публиката ще може активно да участва в GAME ON вселената.

Голямата награда на Vivacom за посетителите на най-горещите музикални събития тази година е семейно приключение до една от три емблематични дестинации в Европа по избор – в Лондон, Мадрид и Рим. Победителят ще може да избере семейно приключение в увеселителен парк или филмово студио в една от европейските столици.

„Лятото е време за музика, емоции и споделени преживявания. Затова и тази година Vivacom ще бъде част от едни от най-вълнуващите събития в страната и ще зарадва феновете на гейминга, филмовите любители и пътешествениците с интерактивни активации. Искаме да дадем на хората възможност не просто да присъстват на събитията, а да се почувстват като истински звезди – да се потопят в света на любимите си филмови истории, да играят, да се забавляват и да си тръгнат с хубави спомени“, коментира Теодора Витева, директор „Маркетингови комуникации“ във Vivacom.

Началото на летните активации ще бъде поставено на 29 май в София по време на Coca-Cola The Voice Tour на паркинга на Арена София. Зоната с активностите на Vivacom ще отвори врати в 15:00 ч., а концертната програма ще започне в 18:00 ч. с участието на DJ Theo, Remi Toin, FYRE, Tino, Алекс Колев, TITA, Атанас Колев, Torino & Pashata и Криско.

Vivacom ще бъде част и от следните събития през лятото:

  • 29 май – София – Coca-Cola The Voice Tour
  • 12 юни – София – Годишни награди на БГ Радио
  • 19–21 юни – София – Aura Festival
  • 10–12 юли – с. Могилово – Midalidare Rock
  • 15 юли – Варна – Coca-Cola The Voice Tour
  • 17–19 юли – Пловдив – Phill Good
  • 7–8 август – Бургас – Spice Music Festival
  • 11 септември – Пловдив – Coca-Cola The Voice Tour

 

Източник: Vivacom    
Vivacom GAME ON музикални фестивали EON интерактивни игри летни събития
Последвайте ни
Стрелба, ранен полицай и загинал човек на Дунав мост

Стрелба, ранен полицай и загинал човек на Дунав мост

Коулрофобия, чиклефобия и атаксофобия: От какво се ужасяват Меган Фокс, Джони Деп и Опра Уинфри?

Коулрофобия, чиклефобия и атаксофобия: От какво се ужасяват Меган Фокс, Джони Деп и Опра Уинфри?

Разкриха наркобаза в кв.

Разкриха наркобаза в кв. "Бъкстон" в София

Операция „Хидра“: Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им

Операция „Хидра“: Родители вземали пратки с дрога на децата си, без да подозират за съдържанието им

Юридическите капани при продажба на имот: съсобственост, наследство, тежести

Юридическите капани при продажба на имот: съсобственост, наследство, тежести

pariteni.bg
Geely направи краш-тест, надхвърляш стандартите на Euro NCAP

Geely направи краш-тест, надхвърляш стандартите на Euro NCAP

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 2 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 1 ден
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 1 ден
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Фон дер Лайен и Румен Радев дадоха съвместна пресконференция

Фон дер Лайен и Румен Радев дадоха съвместна пресконференция

Свят Преди 1 час

Фон дер Лайен поздрави Радев за резултата от парламентарните избори

Моделът Наталия Водянова обяви изненадващо, че е бременна с шестото си дете

Моделът Наталия Водянова обяви изненадващо, че е бременна с шестото си дете

Любопитно Преди 1 час

Руският супермодел, която роди за първи път на 19, скри бременното си коремче зад перфектни визии. Милиардерският наследник Антуан Арно и емблематичната красавица успяха да запазят в пълна тайна голямата новина за шестото си дете

Румен Радев посети високотехнологичен център в Белгия

Румен Радев посети високотехнологичен център в Белгия

Свят Преди 1 час

Центърът се разглежда като ключов елемент от европейските усилия за технологична автономия

Военноморските сили спасиха бедстващи в Черно море

Военноморските сили спасиха бедстващи в Черно море

България Преди 1 час

Двамата бедстващи са извадени от водата и са транспортирани до Военноморска база – Бургас

Хиляди проверки при специализирана полицейска операция

Хиляди проверки при специализирана полицейска операция

България Преди 1 час

По криминална линия са профилактирани повече от 15 000 души и са съставени над 5000 предупредителни протокола

Наркодепо с дрога за 200 000 евро разкри полицията в Бургас

Наркодепо с дрога за 200 000 евро разкри полицията в Бургас

България Преди 1 час

Наркотиците са били предназначени за разпространение в курортите по Южното Черноморие

С викове "Аллах акбар", мъж рани хора на гара в Швейцария

С викове "Аллах акбар", мъж рани хора на гара в Швейцария

Свят Преди 1 час

Той е тичал пред гарата и е викал "Аллах акбар"

Неочаквани кариерни обрати в „Шеф под прикритие - Аватар“

Неочаквани кариерни обрати в „Шеф под прикритие - Аватар“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте новия епизод в петък от 21:00 ч. по NOVA

Приеха правилника на новото Народно събрание

Приеха правилника на новото Народно събрание

България Преди 2 часа

Парламентът няма да излиза във ваканция по време на предизборна кампания

Условна присъда за сина на Атанас Бобоков

Условна присъда за сина на Атанас Бобоков

България Преди 2 часа

Той бе заловен с наркотичното вещество в курортен комплекс "Пампорово"

ЕК започва наказателна процедура срещу България заради етикетите на стоките

ЕК започва наказателна процедура срещу България заради етикетите на стоките

България Преди 2 часа

Европейските правила целят повишаване на надеждността и прозрачността на твърденията на етикетите

Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал

Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал

България Преди 2 часа

Пеевски: Полицейски произвол, за който ще сезираме всички компетентни органи

Новият български сериал „Дъждът оставя следи“ спечели зрителите

Новият български сериал „Дъждът оставя следи“ спечели зрителите

Любопитно Преди 2 часа

Премиерната поредица на NOVA е гледана от над една четвърт от зрителите

ЕК глоби Temu с 200 млн. евро заради опасни играчки и фалшиви стоки

ЕК глоби Temu с 200 млн. евро заради опасни играчки и фалшиви стоки

Свят Преди 2 часа

Доказателствата, с които Комисията разполага, показват, че има много голяма вероятност потребителите в ЕС да се натъкнат на незаконни стоки в Temu

Прокуратурата в Кърджали не знаела за разпита на кмета

Прокуратурата в Кърджали не знаела за разпита на кмета

България Преди 3 часа

Почина Джон Макклейн – ключова фигура в наследството на Майкъл Джексън

Почина Джон Макклейн – ключова фигура в наследството на Майкъл Джексън

Свят Преди 3 часа

Музикалният свят се сбогува с легендарния продуцент Джон Макклейн. Като съизпълнител на наследството на Краля на попа, той превърна огромните дългове на Майкъл Джексън в многомилиардна империя и изстреля кариерата на сестра му Джанет

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Историята, която разтопи интернет: 8-годишно момиче поиска песен на Тейлър Суифт по най-сладкия начин

Edna.bg

Даниел Бачорски и непростимата изневяра, която го изстреля на върха

Edna.bg

Играч на Левски подписа нов договор с клуба

Gong.bg

Съдбата се произнесе! Исторически шанс за Новак Джокович

Gong.bg

Фон дер Лайен: България напредва в борбата с корупцията. Радев: Правителството е ориентирано към реформи

Nova.bg

Мъж се простреля смъртоносно при проверка на „Дунав мост”

Nova.bg