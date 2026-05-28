Разкриха наркобаза в кв. "Бъкстон" в София

П олицията разкри база за разпространение на наркотици с поръчки през Телеграм в апартамент в столичния квартал "Бъкстон".

"В рамките на разположената от министъра на вътрешните работи специализирана полицейска операция, свързана с наркоразпространението, наркопроизводството и наркотрафика, днес отново се намираме пред един от адресите, на които след проведена специализирана полицейска операция на служителите от Четвърти сектор "Наркотици" към Столична дирекция, попаднахме и на поредната съхранителна база. Отново става въпрос за разпространение на високорискови наркотични вещества от вече познатите ни Телеграм канали, чрез които се осъществяват директните срещи между наркоразпространителя и наркопотребителя. И по този начин самите извършители си мислят, че по-трудно се достига до тях. Но ето, виждате в днешния ден, към настоящия момент, след извършените претърсвания и изземвания на адреса са открити над килограм кокаин, над два килограма и половина марихуана и около хиляда хапчета амфетаминопроизводни, които, както знаете, са изключително вредни, приемани от подрастващото поколение", съобщи директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов.

"От началото на разположената специализирана полицейска операция до сега са изминали едва петнадесет дни, а ние вече имаме 331 задържани лица, за които имаме данни, че се занимават с наркоразпространение и наркопотребление. От тези 331 лица имаме образувани над 160 производства, от които 30 са за наркоразпространение. И всички тези наркоразпространители след незабавен доклад в Софийска градска прокуратура са задържани, повечето от които са вече и с постоянни мерки", отчете Николов.

"В тези Телеграм канали, които ние наблюдаваме и, които стават известни много често след задържането на лицата, използващи ги, има и непълнолетни такива. За което искам аз отново да апелирам и към тези, които употребяват наркотични вещества, и към тези, които разпространяват такива високорискови наркотични вещества: Не си мислете, че след използване на такива криптирани мрежи оставате непроследими", посочи Николов и подчерта: "За всеки акаунт има реално лице, което се явява или наркоразпространител, или наркозависим".

Той поясни, че по настоящия случай ще бъде задържано едно лице - тридесет и пет годишен гражданин с множество криминални прояви, който карал мотор.

"Намираме се в квартал, в който по принцип живеят хора с по-висок стандарт и виждате вече и наркотичното вещество. Отиваме на кокаин, на амфетамини, което е малко по-скъпо за разпространение. За разлика от фентанила, който трови хората по кварталите и то главно от ромското население", добави Николов.