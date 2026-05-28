Военноморските сили спасиха бедстващи в Черно море

У спешна операция по спасяването на двама бедстващи във водите на Черно море проведоха днес военнослужещи от Военноморските сили, съобщиха от Министерството на отбраната (МО).

Около 08:20 ч. дежурният на рейдовия пост на Военноморска база - Бургас е забелязал обърната лодка в района на нос Атия и незабавно е подал сигнал по оперативна линия.

Трима души бедствали в морето край Царево

По разпореждане на командира на Флотилия бойни и спомагателни кораби - флотилен адмирал Радко Пенев, минен заградител „Сириус“ незабавно се насочва към района на инцидента за оказване на помощ, обясниха от МО.

Наши военни помогнаха на бедстващ турски кораб край Варна

Двамата бедстващи са извадени от водата и са транспортирани до Военноморска база – Бургас, където са прегледани от медицински екип и им е оказана необходимата медицинска помощ. Установено е, че те са в добро общо състояние, посочиха още от ведомството.