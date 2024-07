"Физическо и психологическо унижение": Освободеният директор на болница в Газа с обвинения към Израел

Д иректорът на болница "Аш Шифа" в град Газа Мохамед Абу Салмия обвини днес Израел в изтезания, след като беше освободен след повече от седем месеца в ареста, предаде Франс прес.

Десетки палестински затворници, сред които и директорът на най-голямата болница в палестинската територия "Аш Шифа", бяха освободени днес от Израел и прехвърлени в медицински центрове в Газа, съобщи медицински източник от болницата "Мъчениците от Ал Акса" в Дейр ал Балах в централната част на анклава.

"Prisoners face physical and mental abuse daily."



The director of Gaza’s al-Shifa Hospital, Dr Muhammad Abu Salmiya, has been released after being held by Israeli forces for months without charge, along with other medical staff who were seized while treating patients last year. pic.twitter.com/3W59KNySGg — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 1, 2024

Петима от освободените са приети в тази болница, а останалите са прехвърлени в болници в Хан Юнис, каза източникът.

Израелската агенция за вътрешна сигурност "Шин Бет" посочи в изявление, че заедно с армията е била натоварена със задачата да "освободи десетки затворници, за да се освободят места в центровете за задържане".

𝐀𝐥𝐡𝐚𝐦𝐝𝐮𝐥𝐢𝐥𝐥𝐚𝐡



Dr. Muhammad Abu Salmiya, the director of Gaza's Al-Shifa Medical Complex, was released from Israeli detention today, seven months after the Israeli military raided the hospital. pic.twitter.com/oRpBaAbekC — Musfiq Anam (@Musfiq_Anam1327) July 1, 2024

Тъй като Шин Бет "се противопоставя на освобождаването на терористи от подразделението "Нухба" на "Хамас", участващи в боеве и нападения срещу израелски цивилни /.../, беше решено да бъдат освободени няколко задържани от Газа, които представляват по-малка опасност", съобщи агенцията.

Доктор Абу Салмия, който заяви, че около 50 задържани са били освободени, допълни, че докато е бил в израелски арест, е бил подложен на "жестоки изтезания", при които е бил счупен един от палците му.

Израел е освободил 55 заложници, включително директор на болница

"Затворниците са подлагани на всякакви видове мъчения", каза той на пресконференция в болницата "Насър" в Хан Юнис. "Много затворници са били лишени от храна и лекарства и са починали в центровете за разпити", допълни Абу Салмия.

"В продължение на два месеца затворниците са яли само по една питка на ден", каза той и добавя, че те са били "подложени на физическо и психологическо унижение".

The Palestinian director of Gaza City’s al-Shifa hospital, Dr Muhammad Abu Salmiya, was released on Monday morning after months in Israeli detention.



Israeli ministers expressed rage at his release in a WhatsApp group chathttps://t.co/OgwN97Ddi8 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 1, 2024

Когато АФП се свърза с израелската армия, тя отговори, че ще "провери тази информация".

Директорът на болницата, който беше арестуван в края на ноември, заяви, че е бил задържан "без обвинение".

HORROR BIDEN, SCHOLZ, ISRAEL



Israel frees hospital chief with prisons ‘full’ of Gaza captives



The detainees endured ‘almost daily torture’, claims al-Shifa Hospital Director Muhammad Abu Salmiyahttps://t.co/g8HMcPxnJd — Artberlin (@AArtberlin) July 1, 2024

Болниците в Газа са обект на тежки атаки от началото на военната офанзива на израелската армия в отговор на безпрецедентното нападение, извършено от бойци на "Хамас" в южната част на Израел на 7 октомври.

Израел обвинява палестинското ислямистко движение, което е на власт в Газа от 2007 г., че използва болниците за военните си цели - нещо, което то отрича.

Припомняме и тази галерия от нашия архив:

* Във видеото: "Хамас" е поискала напълно прекратяване на огъня в Газа

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase