Израел е освободил 55 заложници, включително директор на болница

И зраел е освободил днес 55 задържани в Газа палестинци, включително директора на главната болница в анклава, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на палестинските здравни служби.

Мохамед Абу Селмиа беше задържан през ноември, когато израелските сили извършиха операция срещу болница „Шифа“. В коментар, излъчен от палестинските медии след освобождаването му, той обвини израелските власти, че са подлагали задържаните палестинци на „всекидневно физическо и психологично унижение“. Израелските власти отхвърлиха подобни обвинения.

Israel Frees 55 hostages, along with the director of hospital said to be Hamas base - pic.twitter.com/0u4ppaVNF9