Иран обвинява Израел за атаката на посолството им в Сирия, обеща да отмъсти

И ран се закани да отвърне на удара, след като обвини Израел, че са бомбардирали посолството им в Сирия в понеделник заради войната в Газа, съобщи CNN.

Според иранското външно министерство въздушният удар е унищожил сградата на консулството в столицата Дамаск, като са загинали най-малко седем служители, включително Мохамед Реза Захеди, висш командир в елитните ирански Революционни гвардейци (IRGC), и висшият командир Мохамед Хади Хаджи Рахими.

