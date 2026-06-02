„Онкало“: Финландия отваря първата в света гробница за ядрени отпадъци

Ф инландия отваря уникалното съоръжение „Онкало“, превръщайки се в първата държава, намерила постоянно и безопасно решение за опасното отработено ядрено гориво.

Намиращото се в Еурайоки, Югозападна Финландия, геологическо хранилище „Онкало“ (което на финландски означава „пещера“) е взривено в стабилна скална маса на възраст 1,9 милиарда години. Когато слезете в него, екранът на асансьора показва „433“ – броя на метрите под земната повърхност. Вратите се отварят, за да разкрият входа на мястото, където ще се съхранява силно радиоактивното отработено ядрено гориво.

Държавите по света се борят с проблема какво да правят с опасните ядрени странични продукти още от изграждането на първите централи през 50-те години на миналия век. В момента по-голямата част от тези отпадъци се намират в средища за временно съхранение.

Подобни постоянни хранилища се изграждат и в други страни, включително в съседна Швеция и във Франция, но Финландия се очаква да бъде първата, която ще пусне в експлоатация подземно решение. Финландският орган за радиационна и ядрена безопасност (STUK) трябва да даде одобрението си в своята окончателна оценка този юни, след което ще може да бъде предоставен и лиценз за експлоатация.

🇫🇮 ☢️ The elevator display reads "433", the number of metres below ground. The doors slide open, revealing the entrance to what is expected to be the world's first permanent repository for radioactive spent nuclear fuel.

„Надяваме се, че можем да стартираме дейността в края на тази година или, най-вероятно, в началото на следващата“, заяви Филип Бордарие, главен изпълнителен директор на ядрения оператор Teollisuuden Voima Oyj (TVO).

Гласът му ехти във влажния тунел, където отработеното ядрено гориво ще бъде погребано в дупки, пробити в коренната скала. Там то ще остане опасно радиоактивно в продължение на хиляди години.

Отпадъците, които в момента се охлаждат във водни басейни в обект за временно съхранение в близката електроцентрала „Олкилуото“ на брега на Балтийско море, ще бъдат депозирани първи, уточни Бордарие.

С капацитет за 6500 тона уран, „Онкало“ има за цел да осигури постоянно съхранение на отработеното гориво от петте ядрени реактора на Финландия – три от които се намират именно в „Олкилуото“. Компанията за управление на ядрени отпадъци Posiva започна изграждането на обекта през 2004 г., като разходите до момента се оценяват на един милиард евро (1,16 милиарда долара).

Завинаги под скалите

Планира се отработеното гориво да бъде депонирано в масивната мрежа от тунели на „Онкало“ в продължение на 100 години, но операциите могат да бъдат удължени, ако бъдат изградени нови ядрени реактори. След това съоръжението ще бъде окончателно запечатано, за да осигури безопасно съхранение за поне 100 000 години.

„В общи линии то трябва да бъде безопасно завинаги“, отбеляза Лаури Парвиайнен, химик в Posiva, който разведе репортери из съоръженията. Той допълни, че горивото ще бъде високорадиоактивно в продължение на „десетки хиляди години“. След 100 000 години нивата на радиация ще спаднат „приблизително до същите нива като на урановата руда, от която е направено горивото“.

На повърхността отработеното ядрено гориво ще бъде капсуловано в силно устойчиви на корозия медни контейнери. Капсулите ще бъдат спускани в дупки, пробити в тунелите, след което отворите ще бъдат запълвани с бентонитова глина, за да бъдат херметизирани, обясни Парвиайнен.

„Така че, ако бентонитът остане на мястото си, ние сме в безопасност“, каза той. След като всеки дълъг 300 метра тунел за депониране бъде запълнен, той ще се затваря с тапа от стоманобетон.

Дългосрочни рискове и обществено доверие

Ярко Кюльонен, експерт по ядрена безопасност във финландския регулатор STUK, е оценявал рискови сценарии за проекта „Онкало“, простиращи се до един милион години напред в бъдещето.

Вземайки предвид „опасния потенциал на отпадъците, първите 10 000 години са изключително важни за запазването на капсулите непокътнати“, заяви той пред АФП. Главните дългосрочни рискове са свързани с корозия на медните контейнери или земетресения по време на бъдещи ледникови епохи, които потенциално биха могли да повредят капсулите и да причинят изтичане на радиоактивно гориво. Резултатите от различните оценки на риска, провеждани през годините, обаче остават „позитивни“.

Докато плановете на Франция за подобна подземна ядрена гробница срещнаха остра съпротива, „Онкало“ получи по-широка подкрепа във Финландия. При първото представяне на плановете през 70-те години на миналия век е имало известно недоволство на местно ниво, но „хората свикнаха и вярват на оценките, направени от STUK“, коментира пред АФП Мати Кожо, професор по социални науки в LUT University. „В момента подкрепата за ядрената енергия във Финландия е на исторически високо ниво“, отбеляза той.

Финландската асоциация за опазване на природата обаче остава критична към проекта, настоявайки, че ядрените отпадъци представляват сериозен дългосрочен риск. „Никой не може да гарантира безопасността на „Онкало“ за хиляди години напред“, заяви директорът Тапани Вейстола.

Ядреният тласък на Финландия

Според финландското законодателство ядрените отпадъци, произведени в страната, трябва да бъдат депонирани на нейна територия, обясни министърът на климата и околната среда Сари Мултала. „Преди законовата промяна през 1994 г. отработеното ядрено гориво се изнасяше например за Русия“, каза тя.

Разширяването на ядрената енергетика е приоритет за дясноцентристкото правителство, като страната обмисля и изграждането на т.нар. малки модулни реактори (SMR). Как ще се управлява отработеното ядрено гориво от бъдещите малки реактори „все още не е решено“, уточни Мултала и добави, че оценката по този въпрос трябва да бъде завършена до март следващата година.