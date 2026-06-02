Свят

„Онкало“: Финландия отваря първата в света гробница за ядрени отпадъци

Държавите по света се борят с проблема какво да правят с опасните ядрени странични продукти още от изграждането на първите централи през 50-те години на миналия век

2 юни 2026, 14:20
„Онкало“: Финландия отваря първата в света гробница за ядрени отпадъци
Източник: iStock

Ф инландия отваря уникалното съоръжение „Онкало“, превръщайки се в първата държава, намерила постоянно и безопасно решение за опасното отработено ядрено гориво.

Намиращото се в Еурайоки, Югозападна Финландия, геологическо хранилище „Онкало“ (което на финландски означава „пещера“) е взривено в стабилна скална маса на възраст 1,9 милиарда години. Когато слезете в него, екранът на асансьора показва „433“ – броя на метрите под земната повърхност. Вратите се отварят, за да разкрият входа на мястото, където ще се съхранява силно радиоактивното отработено ядрено гориво.

Държавите по света се борят с проблема какво да правят с опасните ядрени странични продукти още от изграждането на първите централи през 50-те години на миналия век. В момента по-голямата част от тези отпадъци се намират в средища за временно съхранение.

Подобни постоянни хранилища се изграждат и в други страни, включително в съседна Швеция и във Франция, но Финландия се очаква да бъде първата, която ще пусне в експлоатация подземно решение. Финландският орган за радиационна и ядрена безопасност (STUK) трябва да даде одобрението си в своята окончателна оценка този юни, след което ще може да бъде предоставен и лиценз за експлоатация.

„Надяваме се, че можем да стартираме дейността в края на тази година или, най-вероятно, в началото на следващата“, заяви Филип Бордарие, главен изпълнителен директор на ядрения оператор Teollisuuden Voima Oyj (TVO).

Гласът му ехти във влажния тунел, където отработеното ядрено гориво ще бъде погребано в дупки, пробити в коренната скала. Там то ще остане опасно радиоактивно в продължение на хиляди години.

Отпадъците, които в момента се охлаждат във водни басейни в обект за временно съхранение в близката електроцентрала „Олкилуото“ на брега на Балтийско море, ще бъдат депозирани първи, уточни Бордарие.

С капацитет за 6500 тона уран, „Онкало“ има за цел да осигури постоянно съхранение на отработеното гориво от петте ядрени реактора на Финландия – три от които се намират именно в „Олкилуото“. Компанията за управление на ядрени отпадъци Posiva започна изграждането на обекта през 2004 г., като разходите до момента се оценяват на един милиард евро (1,16 милиарда долара).

Завинаги под скалите

Планира се отработеното гориво да бъде депонирано в масивната мрежа от тунели на „Онкало“ в продължение на 100 години, но операциите могат да бъдат удължени, ако бъдат изградени нови ядрени реактори. След това съоръжението ще бъде окончателно запечатано, за да осигури безопасно съхранение за поне 100 000 години.

„В общи линии то трябва да бъде безопасно завинаги“, отбеляза Лаури Парвиайнен, химик в Posiva, който разведе репортери из съоръженията. Той допълни, че горивото ще бъде високорадиоактивно в продължение на „десетки хиляди години“. След 100 000 години нивата на радиация ще спаднат „приблизително до същите нива като на урановата руда, от която е направено горивото“.

На повърхността отработеното ядрено гориво ще бъде капсуловано в силно устойчиви на корозия медни контейнери. Капсулите ще бъдат спускани в дупки, пробити в тунелите, след което отворите ще бъдат запълвани с бентонитова глина, за да бъдат херметизирани, обясни Парвиайнен.

„Така че, ако бентонитът остане на мястото си, ние сме в безопасност“, каза той. След като всеки дълъг 300 метра тунел за депониране бъде запълнен, той ще се затваря с тапа от стоманобетон.

Дългосрочни рискове и обществено доверие

Ярко Кюльонен, експерт по ядрена безопасност във финландския регулатор STUK, е оценявал рискови сценарии за проекта „Онкало“, простиращи се до един милион години напред в бъдещето.

Вземайки предвид „опасния потенциал на отпадъците, първите 10 000 години са изключително важни за запазването на капсулите непокътнати“, заяви той пред АФП. Главните дългосрочни рискове са свързани с корозия на медните контейнери или земетресения по време на бъдещи ледникови епохи, които потенциално биха могли да повредят капсулите и да причинят изтичане на радиоактивно гориво. Резултатите от различните оценки на риска, провеждани през годините, обаче остават „позитивни“.

Докато плановете на Франция за подобна подземна ядрена гробница срещнаха остра съпротива, „Онкало“ получи по-широка подкрепа във Финландия. При първото представяне на плановете през 70-те години на миналия век е имало известно недоволство на местно ниво, но „хората свикнаха и вярват на оценките, направени от STUK“, коментира пред АФП Мати Кожо, професор по социални науки в LUT University. „В момента подкрепата за ядрената енергия във Финландия е на исторически високо ниво“, отбеляза той.

Финландската асоциация за опазване на природата обаче остава критична към проекта, настоявайки, че ядрените отпадъци представляват сериозен дългосрочен риск. „Никой не може да гарантира безопасността на „Онкало“ за хиляди години напред“, заяви директорът Тапани Вейстола.

Ядреният тласък на Финландия

Според финландското законодателство ядрените отпадъци, произведени в страната, трябва да бъдат депонирани на нейна територия, обясни министърът на климата и околната среда Сари Мултала. „Преди законовата промяна през 1994 г. отработеното ядрено гориво се изнасяше например за Русия“, каза тя.

Разширяването на ядрената енергетика е приоритет за дясноцентристкото правителство, като страната обмисля и изграждането на т.нар. малки модулни реактори (SMR). Как ще се управлява отработеното ядрено гориво от бъдещите малки реактори „все още не е решено“, уточни Мултала и добави, че оценката по този въпрос трябва да бъде завършена до март следващата година.

Източник: sciencealert    
Финландия Онкало ядрени отпадъци отработено ядрено гориво геологическо хранилище радиоактивност ядрена безопасност Олкилуото Posiva съхранение на ядрени отпадъци
Последвайте ни
Прокурорският син се е сбил отново в затвора, искат по-тежък режим

Прокурорският син се е сбил отново в затвора, искат по-тежък режим

Почина Любен Дилов-син

Почина Любен Дилов-син

В София, мъж заплаши да обезглави жена и я удари с мачете

В София, мъж заплаши да обезглави жена и я удари с мачете

Защо учените излъгаха за височината на Еверест, след като го измериха с абсолютна точност?

Защо учените излъгаха за височината на Еверест, след като го измериха с абсолютна точност?

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

dogsandcats.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 8 часа
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 8 часа
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 7 часа
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Моментът, в който принцеса Ан наруши протокола пред известен художник

Моментът, в който принцеса Ан наруши протокола пред известен художник

Любопитно Преди 17 минути

Луиз Прагнел разказва за напрегнатите и комични моменти при рисуването на кралски особи и знаменитости – от проваления реверанс пред принцеса Ан и падащите стативи пред Кейт Мидълтън до внезапната блокада в гърба във фермата на Джереми Кларксън

Британски министър загуби телефон със съобщения по случая „Манделсън - Епстийн“

Британски министър загуби телефон със съобщения по случая „Манделсън - Епстийн“

Свят Преди 19 минути

Ник Томас-Саймъндс разказа за кражба на мобилен телефон и изчезнали чатове в разгара на политически скандал

Кристин Лагард: Няма място за самодоволство, еврото трябва да стане по-силно

Кристин Лагард: Няма място за самодоволство, еврото трябва да стане по-силно

Свят Преди 52 минути

През 2025 г. еврото е съставлявало около 20% от валутните резерви в световен мащаб, в сравнение с 57% за долара

<p>Инфлацията в еврозоната и България достига най-високо ниво от 32 месеца</p>

Евростат: Инфлацията в еврозоната и България достига най-високо ниво от 32 месеца през май

България Преди 57 минути

<p>Подпалиха две коли на бившия окръжен прокурор на Търговище</p>

Подпалиха две коли на бившия окръжен прокурор на Търговище Драгомир Сяров

България Преди 1 час

Сигналът за пожара е подаден на телефон 112 малко преди полунощ

„Един от хвърчащите хора“: Политици, артисти и общественици скърбят за Любен Дилов - син

„Един от хвърчащите хора“: Политици, артисти и общественици скърбят за Любен Дилов - син

България Преди 1 час

Съболезнования изказа и примата на българската музика Лили Иванова

<p>Изкусна&nbsp;операция разплете убийство отпреди 42 години</p>

Изкусната операция, която разплете убийство отпреди 42 години и доведе до присъди за двама братя

Свят Преди 1 час

Тайна полицейска операция използва семейна вражда, за да изправи пред правосъдието убийците на държавния служител Антъни Литлър

Михаела Доцова: Ще бъдат положени всички усилия за гарантиране на предвидим и прозрачен законодателен процес

Михаела Доцова: Ще бъдат положени всички усилия за гарантиране на предвидим и прозрачен законодателен процес

България Преди 1 час

Председателят на НС взе участие в шестото издание на Green Transition Forum в София

<p>Спорът за &bdquo;Баба Алино&ldquo; се разгаря: Уволнен инспектор отрече вина</p>

Спорът за „Баба Алино“ се разгаря: Уволнен инспектор в "Строителен контрол" Варна отрече вина

България Преди 1 час

Той подкрепи твърденията си с документи

„Кой разпореди това безобразие?“ отново отекна в Комисията по бюджет и финанси

„Кой разпореди това безобразие?“ отново отекна в Комисията по бюджет и финанси

България Преди 1 час

Депутатите разглеждат на второ четене промените в удължителния закон за бюджета

„Малко е страшно“: Бившата на Хю Хефнър проговори за тъмната страна на „Плейбой“

„Малко е страшно“: Бившата на Хю Хефнър проговори за тъмната страна на „Плейбой“

Любопитно Преди 1 час

Бившата любима на Хю Хефнър, Холи Мадисън, разкрива шокиращи подробности за живота в имението на „Плейбой“. Пред Page Six тя споделя за хищниците в индустрията, липсата на хонорари в известното риалити и защо днес съжалява за някои признания

След съдебната война с Блейк Лайвли: Джъстин Балдони става защитник на фалшиво обвинените

След съдебната война с Блейк Лайвли: Джъстин Балдони става защитник на фалшиво обвинените

Любопитно Преди 2 часа

Това съобщи неговият адвокат Брайън Фридман само броени седмици след като ожесточената съдебна битка между звездата и колежката му Блейк Лайвли приключи с извънсъдебно споразумение

<p>Ето кого номинира Тръмп за&nbsp;посланик на САЩ в България</p>

Тръмп номинира Дъглас Холдър за посланик на САЩ в България

България Преди 2 часа

Към днешна дата временно изпълняващ длъжността е Мартин Макдауъл

Дъщерята на Хълк Хоган разкри тревожни подробности около смъртта на баща ѝ

Дъщерята на Хълк Хоган разкри тревожни подробности около смъртта на баща ѝ

Свят Преди 2 часа

Близо година след появата на зловещите слухове за кончината на кеч легендата Хълк Хоган, дъщеря му Брук Хоган разкрива шокиращи детайли. Тя сподели за липса на официални доклади, странни аномалии и неотговорени въпроси, които я измъчват

Новото украинско оръжие „Изравнител“ влиза в арсенала на Киев

Новото украинско оръжие „Изравнител“ влиза в арсенала на Киев

Свят Преди 2 часа

Бомбата е съвместима с F-16 и Mirage и може да поразява цели на голяма дистанция

Преследвач се опита да разбие вратата на Сабрина Карпентър: Съдът издаде спешна ограничителна заповед

Преследвач се опита да разбие вратата на Сабрина Карпентър: Съдът издаде спешна ограничителна заповед

Любопитно Преди 2 часа

Охранител на поп звездата бе нападнат от 31-годишен мъж, опитал се да разбие вратата на дома ѝ в Холивуд Хилс след седмици на тайно следене

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

Да обичаш зодия Близнаци - приключение с продължение

Edna.bg

“Бангаранга” срещу караоке: Алекс Раева и Весела Бабинова в блиц сблъсък

Edna.bg

Турция с всичко най-добро на Мондиал 2026

Gong.bg

В Рома упорито работят по лятната подготовка

Gong.bg

Заловиха стотици дози фентанил при спецакция в София

Nova.bg

Отиде си Любен Дилов-син

Nova.bg