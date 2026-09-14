България

Започна подаването на заявления за гласуване по настоящ адрес

Заявленията се подават чрез общинската администрация или онлайн чрез сайта на ГД ГРАО

14 септември 2026, 15:35
Президентски избори в България (2026 г.)
Президентски избори в България (2026 г.)   
Източник: istock
  • От днес до 10 октомври гражданите могат да заявят гласуване по настоящ адрес за президентските избори на 25 октомври.
  • От днес е възможна и електронна проверка на избирателната секция и мястото за гласуване чрез ГД ГРАО или на безплатния телефон 0800 1 4726.
  • Днес в 17:00 ч. изтича срокът за подаване на заявления за регистрация на инициативни комитети в ЦИК.

Изтича крайният срок за заявленията за гласуване по настоящ адрес

От днес до 10 октомври гражданите могат да подават заявление за гласуване по настоящ адрес на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Това съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Всички български граждани, които са подали искане за гласуване по настоящ адрес чрез общинските администрации или директно чрез сайта на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО), ще бъдат включени в избирателните списъци по настоящия си адрес и заличени от списъците по постоянен адрес.

До днес: Заявки за гласуване по настоящ адрес

Също от днес българските граждани, имащи право да гласуват на предстоящите избори, могат да проверяват по електронен път номера на избирателната секция и мястото на гласуване. Това може да се направи на сайта на ГД ГРАО – или на телефонен номер 0800 1 4726, безплатен за цялата страна.

Според хронограмата за изборите на Централната избирателна комисия срокът, в който инициативните комитети могат да подават заявления за регистрация в ЦИК, изтича днес в 17:00 ч. 

Източник: БТА, Николай Трифонов    
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