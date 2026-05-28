Финландия извика руския посланик

Свят

Мярката е вследствие на инцидент във Финския залив

28 май 2026, 21:32
Ф инландското външно министерство съобщи, че е извикало руския посланик и е поискало обяснение във връзка с предполагаемо нарушение на въздушното пространство от руски военен самолет.

„Днес финландското външно министерство извика руския посланик и поиска обяснение относно предполагаемо нарушение на въздушното пространство“,  съобщиха от министерството в X, като посочиха, че инцидентът е станал на 27 май.

Въздушното пространство на съюзник на НАТО е нарушено

Мярката е вследствие на инцидент във Финския залив близо до полуостров Поркала, където руски военен самолет се смята, че е навлязъл във финландското въздушно пространство, докато се е опитвал да избегне гръмотевични бури, според финландското министерство на отбраната.

Финландските военновъздушни сили са реагирали на инцидента с „оперативен полет“.

„Веднага беше започнато разследване на предполагаемото нарушение на въздушното пространство“, заяви министърът на отбраната Анти Хаканен.

Финландия съобщи за навлизане на дронове във въздушното ѝ пространство

Финландските власти съобщиха, че Граничната охрана разследва случая и ще предостави допълнителни подробности в хода на разследването.

Източник: БГНЕС    
