Вестник „Телеграф“ ще подари колекционерска икона за светлия празник на 17 септември

В секи читател на вестника ще получи уникална икона на „Св Мъченици Вяра Надежда и Любов и майка им София“ с броя на 17 септември, четвъртък.

Иконата ще бъде вложена в броя и ще може да я поставите на видно място у дома и офиса.

За историята и къде е поставена ще може да прочетете на гърба и. Това е поредната икона от поредицата „Отечество“ на всекидневника.

Източник: Телеграф

В четвъртък освен подаръка ще може да прочетете интересни и любопитни новини в приложение „Златно време“. И още … много страници с кръстословици, игри, ребуси, судоку и други забавни задачи.

„Телеграф“ може да закупите от местата за продажба на преса в цялата страна.