Филмовите награди "Сезар" изключват номинираните, разследвани за сексуално насилие

О т борда на престижните френски филмови награди "Сезар" обявиха, че на тазгодишната церемония ще бъдат изключени всички, които са разследвани за сексуално насилие.

Решението е взето, заради опасения от протести на събитието на 25 февруари, след като става ясно, че изгряващата звезда Софиан Бенасер е разследван от полицията по две обвинения в изнасилване и едно в насилие.

Младият актьор отрича да е извършвал неправомерни действия.

Бенасер бе смятан за фаворит за награда за ролята си в "Les Amandiers" (с българско заглавие "Вечно млади"). Провокативен филм, които разказва историята на група начинаещи актьори през 80-те години.

Решението на наградите "Сезар" е взето след церемонията през 2020 г. Тогава Роман Полански печели награда за най-добър режисьор.

Легендарният творец е осъден за изнасилване на непълнолетна през 1977 г. в САЩ. Спечелването на наградата от полския режисьор предизвика възмущение, а няколко актриси демонстративно напуснаха залата при обявяването на името на Полански.

Впоследствие, целият борд на наградите подаде оставка.

"От уважение към жертвите беше взето решение да не се дава шанс да бъдат аплодирани личности, които биха могли да бъдат замесени в актове на насилие", се казва в изявление на наградите, като се подчертава, че това включва дори "предполагаеми" насилници в случаи, които се разследват.

Валерия Бруни-Тедески, която е режисьор на "Вечно млади", заяви че това е "публичен медиен линч".

Карла Бруни, сестра на Тедески и бивша първа дама на Франция, също коментира: "Подобни действия са опасни и застрашават презумпцията за невинност до доказване на вина."

