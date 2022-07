Освободиха от домашен арест режисьора Пол Хагис

К анадският сценарист, продуцент и режисьор Пол Хагис, който беше задържан в Италия по обвинения в изнасилване, беше освободен от домашен арест, съобщи Асошиейтед прес.

Италианският съдия по предварителното разследване, след като разпитал жертвата - млада англичанка, преценил, че не е имало насилие, и е отменил ограничаването на свободата.

Прокуратурата не е обявила дали ще прекрати разследването или ще го продължи.

Хагис, който е на 69 години, беше задържан на 19 юни в южния град Остуни, където пристигна като гост на местен фестивал.

Обвиненията срещу него бяха повдигнати от англичанка на възраст 28 години. Тя е прекарала три дни с режисьора, за които твърди, че е била многократно сексуално малтретирана от него.

На 15 юни, според цитирани от медиите показания на жената, той я е оставил на местно летище, където е била видяна от персонала "в лошо физическо и психологическо състояние".

Пол Хагис отхвърли всички обвинения от самото начало и твърдеше, че сексуалната връзка е била по взаимно съгласие.

