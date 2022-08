Кевин Спейси е осъден да плати над 30 милиона долара на продуцентите на сериала "Къща от карти"

С ъдия разпореди на актьора Кевин Спейси и на продуцентските му компании да платят на създателите на сериала "Къща от карти" близо 31 милиона щатски долара обезщетение за загубите, свързани с уволнението му от продукцията през 2017 г. заради сексуални злоупотреби, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Решението на съдията от Висшия съд на Лос Анджелис Мел Ред Рекана означава,

че Ем Ар Си и другите компании - продуценти на сериала на Нетфликс трябва да получат 30,9 милиона щатски долара.

Спейси отрече обвиненията чрез адвокатите и говорителя си.

Арбитърът между актьора и продуцентите е установил, че Спейси е нарушил изискванията в договора си за професионално поведение, като е "влизал в определени отношения с няколко членове на снимачния екип във всеки от петте сезона, в които участва във водеща роля и като продуцент на "Къща от карти". В резултат на това Ем Ар Си уволнява Спейси, спира работата по шестия сезон на сериала, пренаписва сценария, за да отстрани героя на Спейси и съкращава епизодите от 13 на 8, за да спази сроковете, което води до загуби от десетки милиони долари, пише в съдебните документи.

Kevin Spacey to Pay $30 Million to 'House of Cards' Company After Being Fired for Alleged Sexual Misconduct https://t.co/4I6mJFo7iC