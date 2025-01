Фицо и Путин са обсъдили газовите доставки след спирането на транзита през Украйна

С ловашкият премиер Роберт Фицо е обсъдил с руския президент Владимир Путин договор за доставките на руски газ от "Газпром" на срещата им на 22 декември, съобщи самият Фицо, цитиран от Ройтерс. По силата на този договор "Газпром" трябва да намери начин да доставя газ на Словакия.

"Говорих с Путин относно договора между нас и "Газпром", който казва, че те трябва по някакъв начин да ни доставят газ", заяви Фицо пред парламентарна комисия. "Можем да получим нещо по южното трасе, но засега имаме достатъчно на склад. Словашкото потребление е гарантирано".

‼️🇸🇰🇷🇺 Slovak Prime Minister Robert #Fico stated that during a meeting with Putin in December, they discussed the contract with Gazprom for gas supplies.



He also noted that #Putin guaranteed Russia's fulfillment of its obligations regarding gas deliveries. pic.twitter.com/gki9PeICYo