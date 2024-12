Путин се срещна с премиера на Словакия Роберт Фицо

Р уският президент Владимир Путин прие в Кремъл словашкия премиера Роберт Фицо, който е на работно посещение в Москва, предаде ТАСС.

Разговорите се провеждат във формат "на четири очи", потвърди пред ТАСС президентският говорител Дмитрий Песков.

JUST IN: 🇷🇺🇸🇰 Russian President Putin holds talks with Slovakian Prime Minister Robert Fico in Moscow. pic.twitter.com/FkOQK4meAK

Сръбският президент Александър Вучич заяви по-рано, че словашкият премиер възнамерява да разговаря с Путин на фона на отказа на Володимир Зеленски да удължи транзита на газ през Украйна.

По-рано Фицо посочи, че решението на Зеленски да откаже да продължи транзита на газ през Украйна ще доведе Словакия до криза. Очаква се транзитът на руски газ през Украйна да спре на 1 януари 2025 г. в края на петгодишния договор, отбелязва ТАСС.

Пръв новината за посещението на Фицо, съобщи руският журналист Павел Зарубин.

Russian President Vladimir Putin held talks in the Kremlin on Sunday with Slovakia's prime minister, Robert Fico, in a rare visit to Moscow by an EU leader since Russia's all-out invasion of Ukraine in February 2022. https://t.co/pHncFcXQa7