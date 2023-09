Фентанил под завивките в детска ясла в САЩ: Дете почина, а други три са в болница

С поред полицията фентанилът, който убива едногодишно дете в детска градина в Ню Йорк, е бил скрит в стаята за дрямка под постелка, докато момчето е спяло.

Никълъс Доминичи, който е бил в детската ясла само от една седмица, умира в петък от предполагаема свръхдоза наркотици, съобщи ВВС.

Други три деца са приети в болница, след като са били изложени на въздействието на силното наркотично вещество в детската градина в Бронкс.

Срещу двама души са повдигнати обвинения в заговор за разпространение на наркотици и убийство.

Полицията смята, че децата, на възраст от осем месеца до две години, са вдишали фентанил в детската градина.

На три деца е бил даден Наркан - спешно лекарство, използвано за обръщане на опиоидната свръхдоза.

При претърсването на детската ясла е открит един килограм фентанил, който е открит "под завивката, където децата са спали по-рано", заяви в понеделник главният детектив на нюйоркската полиция Джоузеф Кени.

Твърди се, че разследващите са открили и три преси, използвани за опаковане на килограми наркотици.

Според федералните прокурори собственичката на детската градина "Дивино Ниньо" в Бронкс, 36-годишната Грей Мендес, и нейният наемател, 41-годишният Карлисто Асеведо Брито, са изправени пред федерални обвинения за притежание на наркотици "с цел разпространение, довело до смърт, и заговор за разпространение на наркотици, довело до смърт".

"Твърдим, че обвиняемите са отровили четири бебета и са убили едно от тях, тъй като са извършвали операция за производство на наркотици в детска градина", заяви във вторник прокурорът на Манхатън Деймиън Уилямс.

Fentanyl that killed 1-year-old Nicholas Feliz-Dominici was stashed in day care nap room where he slept: officialshttps://t.co/TnOrhQfm0b