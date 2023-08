Аутопсия разкри причините за спонтанната смърт на американска плувкиня

С мъртта на бившия американски шампион по плуване Джейми Кейл, настъпила по-рано тази година, е обявена за случайна и свързана с фентанил, се казва в публикация във Facebook на полицейското управление на Американските Вирджински острови.

В доклада от аутопсията, изготвен от Службата на съдебния лекар на Вирджинските острови на САЩ, като причина за смъртта на Кейл е посочена "интоксикация с фентанил с аспирация на стомашно съдържание", съобщи полицията в петък.

42-годишният Кейл умира през февруари на остров Сейнт Джон. Тогава полицията съобщи, че приятелят ѝ, който не е идентифициран, е излязъл от бар малко след полунощ, за да провери какво става с нея, и я е намерил на пода в дома им.

Приятелят ѝ я е завел в обществения здравен център "Мира Кийтинг-Смит", където ѝ направили изкуствено дишане, съобщават властите.

Кейл, която преди това е живяла в Ню Хемпшир, в крайна сметка "се е поддала на заболяването си", допълват служителите, като казват, че е починала при пристигането си.

Фентанилът е напълно синтетичен опиоид, първоначално разработен като мощен анестетик за хирургията. Той се прилага и за облекчаване на силна болка, свързана с неизлечими заболявания като рак.

Наркотикът е до 100 пъти по-силен от морфина и само малка доза може да бъде смъртоносна. Незаконно произведеният фентанил е водещ фактор за броя на смъртните случаи от свръхдоза през последните години.

Кейл печели злато на Пантихоокеанското първенство през 1997 г. като член на женската щафета на САЩ на 4х200 метра свободен стил, по данни на ФИНА, международния ръководен орган по плуване. През ноември 1998 г. тя печели и сребърен медал на Световната купа по плуване на ФИНА в Бразилия на 800 метра свободен стил за жени.

В изявление от февруари плуването на САЩ съобщи, че Кейл е била "скъп съотборник".

While China/Mexico MURDERS more Americans EVERY YEAR than died in the Vietnam War, using fentanyl



Biden spends 40% of his presidency on vacation



Former Swimming star Jamie Cail died from 'fentanyl poisoning' after returning from a bar in the Virgin Islands~ pic.twitter.com/IuDzY4U0bh