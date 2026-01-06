„FAFO“ - жаргонът, който Белият дом превърна в заплаха: какво означава

Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела

И зразът „FAFO“ се превърна в ключово послание след операцията на САЩ във Венецуела, при която американски сили задържаха президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес на 3 януари по заповед на президента Доналд Тръмп. Двамата бяха изведени от страната и транспортирани в САЩ.

(Във видеото: Мадуро е транспортиран до Ню Йорк след задържането му)

Белият дом отбеляза събитието с публикация „No games. FAFO.“ („Без игри. FAFO“.), придружена от снимка на Тръмп. Синът му Ерик Тръмп допълни: „Ерата на FAFO продължава“, като сподели публикация на баща си за операцията.

След действията на САЩ във Венецуела изразът беше масово използван в социалните мрежи, включително от Илон Мъск, който написа: „Сега идва частта ‘find out’ от FAFO“.

„FAFO“ е жаргонен израз, който означава „F--- around and find out“ – грубо казано: „прави глупости и ще си понесеш последствията“.

Тийнейджърите го използват както като предупреждение да не се прекрачват граници, така и като подигравателно „казах ли ти“, когато някой вече е направил грешка.

„Това е универсална закачка“, обяснява Бенджамин Морс, преподавател в Училището по журналистика и медийни изследвания „Ханк Грийнспън“ към Университета на Невада, Лас Вегас. „Можеш да предупредиш някого да не се заяжда с теб или да го смъмриш след като вече е станало“.

Според Urban Dictionary изразът може да е възникнал в средите на мотоциклетни банди, използван в смисъл на: „Опасни ли са тези хора? FAFO“. Друго тълкуване твърди, че терминът се е използвал и сред софтуерни разработчици, когато някой пробва техники, които не разбира напълно.

Съществува и по-противоречива страна на израза – според Merriam-Webster и медийни публикации „FAFO“ е било използвано и като лозунг от екстремистката група Proud Boys. Въпреки това, за повечето млади хора думата няма политически контекст и служи просто като предизвикателство или ироничен коментар.

Днес „FAFO“ често означава „айде, пробвай и виж какво ще стане“. Речниците го описват и като израз на злорадство – удоволствието, което някои изпитват, когато друг допусне грешка.

Примери за употреба:

„Видя ли видеото с човека, който скочи в клетката на тигрите? FAFO“.

„Пропускам това парти. Нямам намерение да FAFO“.

Терминът вече е навлязъл и в масовата култура, включително в т.нар. „FAFO родителство“. То описва подход, при който родителите умишлено не се намесват, за да могат децата сами да изпитат последствията от действията си и да си вземат поука.

Според Морс причината тийнейджърите да използват „FAFO“ е най-вече широкото му разпространение онлайн и в поп културата. Той обаче отбелязва, че изразът носи известна грубост и негативен оттенък, дори когато младите хора не го осъзнават напълно.

Военната връзка на FAFO

Макар днес да е популярен жаргон, FAFO има дългогодишна употреба във военните среди. Терминът от години се използва от военнослужещи, включително в онлайн общности на хора от армията, а дори съществуват и артикули с този надпис.

През октомври 2025 г. министърът на отбраната Пийт Хегсет също използва израза в обръщение към военни командири:

„Ако враговете ни глупаво решат да ни предизвикат, ще бъдат смачкани от насилието, прецизността и яростта на Военното министерство. С други думи – към враговете ни: FAFO. Ако е необходимо, нашите войници могат да им го преведат“.