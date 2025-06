„F-бомбата“ на Тръмп - кой президент на САЩ е псувал най-много публично

Н ецензурното изказване на президента Доналд Тръмп срещу Израел и Иран след провала на договорено от него примирие бе рядък, но не безпрецедентен случай, в който главнокомандващият на Съединените щати да даде воля на езика си. Това посочва New York Post (NYP).

"Имаме две държави, които се бият толкова дълго и толкова ожесточено, че вече не знаят какво, по дяволите, правят, разбирате ли?" (В оригинал - “We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don’t know what the f–k they’re doing, do you understand?”), избухна видимо ядосан Тръмп, преди да се отправи към хеликоптера Marine One, който трябваше да го отведе от Белия дом до авиобаза "Андрюс" за участие в среща на върха на НАТО.

Макар такива изказвания да са рядкост, Тръмп не е единственият президент, склонен да използва ругатни, когато ситуацията го "провокира". Те обаче обикновено са рядко явление и предоставят поглед върху лошото му настроение след като само часове по-рано той триумфално бе обявил предстоящо прекратяване на бойните действия между Израел и Иран. Това са надежди, които се оказаха напразни, пише NYP.

Това не е първият път, в който Тръмп използва вулгарен език. По време на изказване като кандидат на Републиканската партия на конгреса на калифорнийските републиканци през 2023 г., той заяви: "Хайде да обвиним ко*елето" по адрес на бившия президент Джо Байдън, което предизвика бурни аплодисменти от публиката.

Trump first to drop F-bomb on live TV—but not the first president caught cursing https://t.co/7cwzvR5gKL pic.twitter.com/fWaLcKPCEB — The Independent (@Independent) June 25, 2025

Има и множество случаи, в които предишни президенти неволно са се изпускали, докато микрофоните все още са били включени. Например бившият вицепрезидент Джо Байдън прошепна в ухото на президента Барак Обама: "Това е ши*ана работа", докато Обама се качваше на подиума за подписване на закона за здравна реформа през 2010 г.

През 2000 г., по време на кампанията си за номинация от Републиканската партия, Джордж У. Буш се наведе към своя кандидат за вицепрезидент Дик Чейни по време на митинг по случай Деня на труда и каза, без да осъзнава, че микрофонът е включен: "Ето го Адам Клаймър, голяма задръстена свиня от "Ню Йорк Таймс", на което Чейни отговори: "О, да, той е, наистина."

Понякога обаче президентите или вицепрезидентите псуват съвсем открито, без да се притесняват кой ги слуша.

През 2004 г. самият Чейни си позволи зрелищна псувня от самата трибуна на Сената, след като сенатор Патрик Лийхи (демократ от Върмонт) го притисна относно връзките му с военния изпълнител Halliburton. Чейни му отвърна: "Да вървиш на ма*ната си", като по-късно в интервю с комика Денис Милър нарече това "най-хубавото нещо, което някога съм правил".

It finally happened!!! The day I’ve been waiting for since January 20, 2017! @realDonaldTrump just became the first sitting president to drop the F bomb on live television! pic.twitter.com/XQGcV8RAyB — Achilles DVR (@AchillesDVR) June 24, 2025

Очевидно склонността към вулгаризми в изпълнителната власт е надпартийна.

През 2009 г., по време на интервю с CNBC, президентът Барак Обама нарече рапъра Кание Уест "глупак", визирайки инцидента на наградите MTV, при който той прекъсна речта на Тейлър Суифт. През 2012 г. Обама повтори обидата към Уест в интервю за списание The Atlantic.

В аудиоверсията на автобиографията си "Мечти от баща ми" от 1995 г., която самият той озвучава, Обама имитира свой съученик, цитиращ шеги на известния с вулгарния си език комик Ричард Прайър: "Тоя пич не струва. Ши*ан за*ник."

По време на интервю за списание Rolling Stone през 2012 г., Обама нарече тогавашния си опонент Мит Ромни "мошеник".

NOW - Trump says Israel and Iran "don’t know what the f*ck they're doing."pic.twitter.com/zzlRP8c7HC — Disclose.tv (@disclosetv) June 24, 2025

През 2008 г. президентската кампания на Обама предизвика цветист отговор от бившия президент Бил Клинтън, след като обвини изказване на Клинтън в расова текстуалност, сравнявайки победите на Обама в първичните избори с тези на Джеси Джаксън. В края на телефонно интервю за WHYY относно инцидента, Клинтън заяви: "Не мисля, че трябва да търпя никакви глупости за това, нали?", след като изреди заслугите си към чернокожата общност.

През 1963 г. Джон Ф. Кенеди оправдаваше второто си име, когато се разчу, че военновъздушните сили са похарчили 5 000 долара за обзавеждане на родилната стая на Джаки Кенеди в авиобаза "Отис". Президентът ядосано нарече това "голяма издънка" в телефонен разговор с генерал.

Неговият наследник, Линдън Джонсън, също е бил известен с употребата на ругатни (да не говорим, че е провеждал срещи с членове на кабинета, докато е седял на тоалетната с отворена врата). Той веднъж се пошегувал: "Знам разликата между пилешка помия и пилешка супа."

Президент Хари Труман, който като млад е спал в лагери за скитници, докато е работел по железниците "Санта Фе", веднъж нарекъл генерал Дъглас Макартър "тъп ку*и син", а Ричард Никсън, "измамник с поглед на гаден лъжец".