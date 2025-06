Доналд Тръмп: Владимир Путин ми се обади и предложи да помогне с Иран

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил предложение на руския президент Владимир Путин да помогне в израелско-иранския конфликт по време на скорошен разговор, като по този начин е върнал фокуса към нерешената война в Украйна,, съобщава Newsweek.

Тръмп от месеци се стреми да сложи край на продължаващата руска инвазия в Украйна,

след като влезе в Белия дом с обещание бързо да постигне мир, който остава неуловим, тъй като войната бушува всеки ден.

Американският държавен глава изрази разочарование и от двете страни, тъй като мирните преговори постигат малък напредък. Тръмп смята тежестта върху американските данъкоплатци от военната помощ за Украйна и огромните загуби на човешки живот за непоносими.

„Бих искал да видя сделка с Русия“, каза Тръмп във вторник сутринта, докато се отправяше към срещата на върха на НАТО в Холандия, съобщи Fox News. „Както знаете,

Владимир ми се обади. Той каза: „Мога ли да ви помогна с Иран?“. Казах: „Не, не ми трябва помощ с Иран. Имам нужда от помощ с теб“.

Trump : Putin called me, "Can I help you with Iran?"



I said No. "I don't need help with Iran. I need help with you". pic.twitter.com/2LazhK2k6j