Ще се намеси ли Русия в предстоящите президентски избори в САЩ

О пасността Русия или някоя друга страна да се намеси в президентските избори в САЩ е значително по-голяма днес, отколкото беше преди вота през 2020 г. Това заяви наскоро Марк Уорнър, който е председател на комисията по разузнаване към Сената. По думите му, причините за това са няколко: опонентите на Вашингтон са станали значително по-умели в разпространяването на дезинформация, американците все по-рядко различават реалните факти от пропагандата, комуникацията между правителството и социалните мрежи е изключително затруднена, а изкуственият интелект разкрива нови възможности за създаване и разпространяване на фалшиви новини. С наближаването на 5 ноември, когато ще се проведат дългоочакваните избори, все повече експерти си задават въпроса доколко основателни са подобни опасения?

Russia targeted 2016 state elections with "unprecedented level of activity," Senate Intel report says https://t.co/wcI4Yrlmi2 pic.twitter.com/5UoW9JRcT7 — CBS News (@CBSNews) July 26, 2019

Засилващото се влияние на Русия

В доклад на оглавяваната от Уорнър разузнавателна комисия, публикуван през 2020 г., се обръща специално внимание на усилията, положени от Русия за оказване на влияние върху президентските избори в САЩ, състояли се през 2016 г. Оттогава Москва е усъвършенствала способностите си да разпространява пропаганда както в Съединените щати, така и в Европа, отбелязва сенаторът. „С поляризирането на мненията и растящото недоверие в институциите, хората започват или да вярват на абсолютно всичко, което видят или прочетат, или не се доверяват на сведенията, идващи от проверени и надеждни източници…в резултат, популярността на някои конспиративни теории нараства значително“, добавя Уорнър. Като пример в това отношение той посочва Словакия, където дезинформацията, идваща от Русия, повлия на много хора и промени мнението им за войната в Украйна. „В началото на конфликта, около 80 процента от словаците подкрепяха Киев. Две години по-късно, начело на страната вече стои проруско правителство, а 55 на сто от хората в Словакия смятат, че САЩ са започнали войната в Украйна“, отбелязва още Уорнър.

След изборите през 2016 г., американските разузнавателни агенции започнаха да полагат значителни усилия в борбата с дезинформацията и пропагандата. През 2018 г., например, когато в САЩ се провеждаха междинни избори, американските власти предприеха офанзива срещу руска „ферма за тролове“, разпространяваща фалшиви новини. Освен това, доскоро ФБР, Агенцията за национална сигурност и американските технологични компании редовно споделяха информация помежду си. Въпросната комуникация днес е чувствително влошена, което улеснява разпространяването на дезинформация, предупреждава сенатор Уорнър. Той обръща внимание и на темата за технологиите, използващи изкуствен интелект. Според него, те се развиват изключително бързо и това крие големи опасности. „През последните шест месеца качеството на материалите, създадени с помощта на ИИ, несъмнено се подобри“, смята Уорнър, добавяйки, че това налага въвеждането на нови методи за борба с фалшивите новини.

Russia is seeking to subvert Western support for Ukraine and disrupt the domestic politics of the United States and European countries, through propaganda campaigns supporting isolationist and extremist policies, according to the Kremlin document. https://t.co/fM9i1v4GbG — The Washington Post (@washingtonpost) April 17, 2024

Стратегията на Кремъл

Една от компаниите, следящи внимателно какво се случва в месеците преди задаващите се президентски избори в САЩ, е Microsoft. Преди няколко седмици нейни представители отбелязаха, че руските онлайн кампании за оказване на влияние върху вота са се засилили от началото на март, но това се случва с по-бавни темпове в сравнение със същия период преди четири години. Според тях, свързани с Кремъл акаунти разпространяват материали с невярно или подвеждащо съдържание предимно за войната в Украйна и американската подкрепа за Киев. Въпреки твърденията на Москва, че няма никакво намерение да се намесва във вота през ноември, в доклад, изготвен от технологичния гигант, се подчертава, че руската активност най-вероятно ще се увеличи през следващите месеци.

Как, всъщност, се създават и разпространяват фалшиви новини? Експертите смятат, че съществуват различни методи, но най-често публикациите, свързани с руската пропаганда, започват с мним „подател на сигнал“ или т. нар. граждански журналист. Той публикува даден материал в социалните мрежи, след което информацията се отразява от редица уебсайтове като DC Weekly, Miami Chronical и The Intel Drop. „След като наративът се е завъртял онлайн в продължение на няколко дни или седмици, аудиторията в САЩ повтаря и публикува отново тази дезинформация, вероятно без да осъзнава какъв е нейният първоначален източник“, отбелязват от Microsoft.

State-backed hackers from Russia, China and Iran have been using tools from Microsoft-backed OpenAI to hone their skills and trick their targets, according to a report published by Microsoft https://t.co/JWgi6U5ekN — Reuters (@Reuters) February 14, 2024

„Евтино, но ефективно оръжие“

На фона на предупрежденията, че руската пропаганда засилва влиянието си, все по-активна става хакерската група Star Blizzard (известна и с името Cold River), която е близка до Кремъл. По данни на Microsoft, тя фокусира дейността си върху западни анализаторски центрове и институти. Що се отнася до изкуствения интелект, злонамереното му използване от противници на САЩ несъмнено е сериозен проблем, но това не променя факта, че елементарните цифрови фалшификати са далеч по-често срещани от т. нар. deep fake публикации, добавят от американската компания. Заключенията на експертите сочат, че манипулираните аудио материали имат по-голямо въздействие от видеозаписите. „Рядко използването на генеративно, поддържано от ИИ съдържание е имало голям обхват в социалните мрежи и само в няколко случая е била забелязана истинска измама чрез такова съдържание“, обобщават от Microsoft.

Всички анализатори са единодушни, че Русия продължава да бъде най-голямата заплаха за изборите през ноември. Това, обаче, не означава, че трябва да бъде подценяван капацитета на други държави, смята Уорнър. „Други наши опоненти – като Китай и Иран, например, отлично осъзнават, че дезинформацията представлява евтино, но ефективно оръжие“, подчертава той. Показателен е фактът, че хакери, спонсорирани от Пекин и Техеран, все по-често използват софтуерни инструменти с изкуствен интелект, за да усъвършенстват своите умения и да извършват различни измами. „Американците трябва да осъзнаят, че заплахата от чуждестранна намеса изобщо не е изчезнала. Нещо повече – ситуацията тази година е още по-тежка, отколкото беше преди четири години“, допълва сенаторът.

