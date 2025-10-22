Нови подробности за внезапната смърт на басиста на Limp Bizkit

И злязоха нови подробности около шокиращата смърт на съоснователя и басист на Limp Bizkit Сам Ривърс, който почина през уикенда.

Ривърс бе открит мъртъв в дома си във Флорида в събота, 18 октомври. Той беше на 48 години.

Говорител на пожарната служба на окръг Сейнт Джонс съобщи пред TMZ във вторник, че смъртта е била регистрирана като „неотзивчив човек със сърдечен арест“. „Служителите реагираха на сигнал за смъртен случай, при който е имало лекар на адреса“, добави представителят в изявление.

Въпреки че точната причина за смъртта на Ривърс остава неясна, според People изразът „смърт с участието на лекар“ означава, че пациентът е починал у дома под наблюдението на личен лекар или в рамките на лицензиран хоспис.

Емоционалното прощаване на Limp Bizkit

Limp Bizkit потвърдиха тъжната новина в емоционална публикация в Instagram в събота.

„Днес загубихме брат си. Колегата си от групата. Сърдечния ни ритъм“, започнаха музикантите. „Сам Ривърс не беше просто нашият басист – той беше чиста магия. Пулсът зад всяка песен, спокойствието в хаоса, душата в звука.“

„От първата нота, която изсвирихме заедно, Сам донесе светлина и ритъм, които никога не можеха да бъдат заменени“, продължиха рокаджиите от Break Stuff. „Талантът му беше без усилие, присъствието му – незабравимо, а сърцето му – огромно.“

Публикацията, подписана от Фред Дърст, Уес Борланд, Джон Ото и DJ Lethal, описва Ривърс като „човек, който се случва веднъж в живота“ и „истинска легенда сред легендите“.

„Духът му ще живее вечно във всеки ритъм, всяка сцена, всеки спомен“, добавиха те. „Обичаме те, Сам. Ще те носим със себе си, винаги.“

„Спокойно, братко“, завършват трогателното послание Дърст, Борланд, Ото и Летал. „Музиката ти никога няма да свърши.“

Борба със заболяване и завръщане на сцената

Сам Ривърс беше оригиналният басист на групата още от времето на "Take a Look Around". През 2015 г. той временно напусна Limp Bizkit по здравословни причини.

Пет години по-късно музикантът разкри, че причината е чернодробно заболяване, предизвикано от злоупотреба с алкохол.

„Получих чернодробно заболяване от прекомерно пиене... Трябваше да напусна Limp Bizkit през 2015 г., защото се чувствах ужасно, а няколко месеца след това осъзнах, че трябва да променя всичко, защото имах наистина тежко чернодробно заболяване“, сподели Ривърс пред автора Джон Уайдърхорн за книгата Raising Hell (2020), цитирана от Variety.

„Спрях да пия и направих всичко, което лекарите ми казаха“, добавя той. „Преминах лечение за алкохолна зависимост и получих чернодробна трансплантация, която се оказа идеално съвпадение.“

След възстановяването си Ривърс се завърна в номинираната за „Грами“ ню-метъл група през 2018 г. и остана неин ключов член до смъртта си.

Музикантът, който основа Limp Bizkit заедно с Фред Дърст в Джаксънвил, Флорида, през 1994 г., изнесе последното си участие с групата на фестивала в Лийдс, Великобритания, през август тази година.