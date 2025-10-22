България

България има готовност за електронни шофьорски книжки

Засега възрастта за шофиране няма да бъде намалявана

22 октомври 2025, 14:57
Медиците от УМБАЛ „Пловдив” на протест

Медиците от УМБАЛ „Пловдив” на протест
Карлос Насар: Треньорът ми загина, идвайки към мен

Карлос Насар: Треньорът ми загина, идвайки към мен
Шофьорите с хитрост измислиха как да избегнат тол камерите от Кресна до Сандански

Шофьорите с хитрост измислиха как да избегнат тол камерите от Кресна до Сандански

"Обнови Европа" изпраща в България мисия за върховенството на правото
Борисов: Ще предложим Рая Назарян за председател на парламента

Борисов: Ще предложим Рая Назарян за председател на парламента
Регистрирани са 16 401 заболели от варицела от началото на годината, МЗ въвежда задължителна ваксинация

Регистрирани са 16 401 заболели от варицела от началото на годината, МЗ въвежда задължителна ваксинация
Митов за нападението срещу прокурор Иво Илиев: Работи се по всички версии

Митов за нападението срещу прокурор Иво Илиев: Работи се по всички версии
15-годишният, задържан за намушкване на връстник в мол, не е останал в

15-годишният, задържан за намушкване на връстник в мол, не е останал в "Пирогов"

Б ългария има готовност да въведе електронни шофьорски книжки, съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, цитиран от NOVA.

„Министерството на електронното управление вече има такава разработка. Върви се в тази посока във всички държави. Издаването на този тип документи ще продължи да е от компетенцията на МВР“, поясни Караджов.

По думите му всички изисквания на директивата ще бъдат въведени в срок, като крайният срок за държавите членки е 2030 година.

Тенев: С електронни книжки ще се залавят по-лесно водачите с фалшиви документи

Караджов коментира новата европейска директива за пътната безопасност, като подчерта, че България вече прилага част от изискванията.

„Годишният технически преглед и проверката на километража са правила, които у нас действат отдавна. На сайта на Автомобилна администрация всеки може да провери колко километра е изминал даден автомобил и с какъв двигател е“, каза министърът.

Относно предложението за въвеждане на възраст 17 години за младите шофьори, той бе категоричен, че България ще се въздържи.

„Като държава с най-висок травматизъм и много загинали на пътищата, за нас е рисковано да намаляваме възрастта на 17 години. Не сме против, но сме въздържали се, а въвеждането ще стане най-късно, доколкото ни позволява европейският договор“, уточни той.

Министърът коментира и недостига на превозвачи и необходимостта от реформа в обществения транспорт.

EK предложи електронни шофьорски книжки в ЕС

Караджов посочи, че най-тревожната ситуация е в сектор „пътнически превози“, където няма желаещи превозвачи да обслужват линии до малките населени места.

„Длъжни сме да осигурим поне три пъти на ден удобен транспорт за всички граждани, независимо дали става дума за населено място. Ще се позовем на статистически данни и като осигурим субсидии за превозвачите“, каза вицепремиерът.

Според него най-тревожна е картината с маршрутните разписания. „Няма желаещи превозвачи, които да искат да работят по малките населени места в областта. Това е дефект на регулацията на националната транспортна схема. Предвиждаме с внасянето със Закона за обществения транспорт, да започнем работа и по наредбите. Ще гарантираме обществен транспорт до всяко населено място — това е въпрос на достойнство и държавност“, добави Караджов. 

Той откри заедно с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев информационна среща в Русе, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

По време на срещата с местните власти са били обсъдени и проблемите на държавната пощенска мрежа.

Караджов съобщи, че се очаква скоро да започне работа по интермодалния терминал в Русе и концесионирането на двете местни пристанища.

„НКЖИ започва работа по терминала. Предвиждаме процедурата за концесия да започне дори преди фактическото му завършване. По отношение на пристанищата имаме избран консултант, изтекъл е срокът за обжалване и предстои подписване на договора. До края на април очакваме концесионната процедура да е приключила“, обяви министърът.

Караджов заяви, че напредъкът по изграждането на нови мостове и фериботни връзки между България и Румъния среща системни спънки от румънска страна. Той обясни, че въпреки активната работа на двете държави и Европейската комисия, румънските власти проявяват неохота да разширят свързаността отвъд единствената точка Русе - Гюргево.

„Още от пет месеца работим по пътната карта за коридорите север–юг. Видно е, че има желание от страна на Румъния да остане само една точка – Русе – Гюргево. Те нямат готовност дори да подпишат споразумение за нови мостове. Не става дума за пари или строителство, а просто за съгласие на хартия“, подчерта Караджов.

Министърът добави, че процедурите по третия мост при Русе се бавят с години и въпреки натиска от българска страна, екологичната процедура едва сега започва да се придвижва. „Преминаването към проектиране и финансиране ще отнеме още доста време“, призна той.

По думите му, фериботната линия Русе–Гюргево би могла да поеме до 25% от трафика на моста, но и там липсва сътрудничество от румънска страна. Караджов уточни, че България е настоявала за съвместна среща с румънското правителство в Русе, но тя е била отменена, след като съседите ни извадили темата от дневния ред.

Караджов определи като „фалшиви новини“ твърденията за предстояща стачка в транспортния сектор, като заяви, че зад тях стоят хора, засегнати от антикорупционните действия в пътния контрол.

Той съобщи, че десет служители вече са били отстранени поради съмнения за корупционни практики, след сигнали от транспортни фирми.

„До момента сме хванали 10 такива. Ние не сме полиция, но реагираме, когато фирмите сигнализират за изнудване или искане на „такса спокойствие“. Хората се страхуват да се подпишат, защото днес аз съм министър, утре – не. Но гнилите ябълки трябва да се махнат от кошницата“, заяви Караджов.

Източник: NOVA    
Електронни шофьорски книжки Гроздан Караджов Пътна безопасност
Последвайте ни
Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна

Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

Джиджи и Бела Хадид отидоха боси на сватбата на сестра си

Джиджи и Бела Хадид отидоха боси на сватбата на сестра си

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Дизелова Skoda Superb навъртя 2831 км с един резервоар

Дизелова Skoda Superb навъртя 2831 км с един резервоар

carmarket.bg
<p>Шокоращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокоращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 8 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 7 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 9 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 9 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От Porsche 911 до Aurus: Какви луксозни коли карат държавниците?

От Porsche 911 до Aurus: Какви луксозни коли карат държавниците?

Свят Преди 30 минути

Държавниците по света обичайно се возят в черни бронирани лимузини

Нови правила за цената на водата приеха на първо четене

Нови правила за цената на водата приеха на първо четене

България Преди 39 минути

Територията на страната се разделя на 28 обособени територии

<p>Изстрели и пожар пред парламента в Сърбия</p>

Вучич: Терористичен акт пред сръбския парламент

Свят Преди 57 минути

Човек е прострелян, има арестуван

Задържаха мъж за кражба на десетки Labubu кукли за хиляди долари

Задържаха мъж за кражба на десетки Labubu кукли за хиляди долари

Свят Преди 1 час

Полицията извърши обиск в имот в Мелбърн, като иззе 43 кукли, някои от които са лимитирани издания

<p>Министър Георгиев: Защитата на свидетели е ключова срещу организираната престъпност</p>

Министър Георгиев: Защитата на свидетелите по делата срещу тежката организирана престъпност е ключово за ефективното ѝ противодействие

България Преди 1 час

Правосъдният министър откри 24-ата Конференция на мрежата на Европол по защита на свидетелите

<p>Желязков покани крал Чарлз III да посети отново България</p>

Желязков разговаря с крал Чарлз III, покани го да посети страната ни отново

Свят Преди 1 час

Срещата се състоя на приема, организиран по повод Срещата на върха в рамките на „Берлинския процес“

Тийнейджъри в Австрия изнасилиха учителка и запалиха дома ѝ

Тийнейджъри в Австрия изнасилиха учителка и запалиха дома ѝ

Свят Преди 2 часа

Учителката е имала законни сексуални отношения с бивш неин ученик и той я запознал с приятелите си

Стрелба близо до музей в Загреб, има ранен, извършителят се издирва

Стрелба близо до музей в Загреб, има ранен, извършителят се издирва

Свят Преди 2 часа

На мястото на инцидента са изпратени екипи на спешна помощ, а полицията е обезопасила периметъра

Eurostar инвестира 2 милиарда евро в нови двуетажни влакове

Eurostar инвестира 2 милиарда евро в нови двуетажни влакове

Свят Преди 2 часа

Операторът на трансграничните железопътни услуги потвърди, че ще поръча до 50 влака от производителя Alstom

<p>Ето какво в мъжа&nbsp;подсказва, че е добре &quot;надарен&quot;</p>

Не ръцете, а закачливата усмивка: Ето какво в мъжа подсказва, че е добре "надарен"

Любопитно Преди 2 часа

Най-новата мания в социалните медии твърди, че можете да разберете колко надарен е един мъж само по усмивката му

<p>Обрат, Русия твърди, че продължава подготовката за срещата&nbsp;между Путин и Тръмп</p>

Русия: Подготовката за срещата между Путин и Тръмп продължава

Свят Преди 2 часа

Това заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков

Катастрофа в Гоце Делчев с четирима пострадали, сред които две деца

Катастрофа в Гоце Делчев с четирима пострадали, сред които две деца

България Преди 2 часа

<p>Земетресение разлюля Вранча&nbsp;</p>

Земетресение с магнитуд 4,2 разтърси района на Вранча

Свят Преди 2 часа

Епицентърът е на дълбочина 90 км, няма съобщени пострадали или материални щети

Милионерът от ада: Модели на „Плейбой“ разказват за садистично измъчване

Милионерът от ада: Модели на „Плейбой“ разказват за садистично измъчване

Свят Преди 2 часа

„Той изпитва удовлетворение – сексуално и по друг начин – от жестокостта“

Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

България Преди 3 часа

Едното животно е било намушкано, а другото простреляно

<p>Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за &quot;ремонт&quot; на покрив</p>

Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за несъществуващ ремонт на покрив

България Преди 3 часа

Случаят е от Дупница

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg
1

"Ама" - японските жени-гмуркачки

sinoptik.bg
1

За първи път откриха комари в Исландия

sinoptik.bg

Новите якета за есен 2025: какво да изберем и защо

Edna.bg

Филмът Reminders of Him по Колин Хувер вече разплака интернет

Edna.bg

Модрич зарадвал всички в Милан със специални подаръци

Gong.bg

ДК отложи решенията си след Черно море – Левски, чака допълнителни доклади

Gong.bg

Президентът наложи вето върху промените в два закона

Nova.bg

Изстрели и горяща палатка пред сръбския парламент, един човек е ранен (ВИДЕО)

Nova.bg