България

Нови правила за цената на водата приеха на първо четене

Територията на страната се разделя на 28 обособени територии

22 октомври 2025, 15:28
Нови правила за цената на водата приеха на първо четене
Източник: iStock/GettyImages

Н ародното събрание прие на първо четене законопроект за водоснабдяването и канализацията, с който се създава единна уредба, регламентираща дейностите в отрасъл "Водоснабдяване и канализация" (ВиК). „За“ гласуваха 118 депутати, „против“ – 74, а „въздържал се“ – шестима. Законопроектът подкрепиха от ГЕРБ-СДС, "ДПС – Ново начало", "БСП – Обединена левица", "Има такъв народ", един представител от "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и един нечленуващ в парламентарна група депутат.

Според мотивите проектът на закон се подготвя въз основа на законопроекта, изготвен през септември 2022 г. от работна група, сформирана със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като се запазват поставените цели във варианта на законопроект от 2020 г., прецизирани в съответствие с изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Кой ще плаща такса "водомер"

Изискванията са да се въведе отделяне на регулирането на ВиК услугите в самостоятелен субект; да се въведе нова структура на цените на ВиК услугите, базирана на гарантиране на минималните разходи за ползване на системите и услуги; да се регламентира ролята на „Български ВиК холдинг”; да се прецизират ролите и функциите на заинтересованите страни и да се създадат предпоставки за консолидация при стопанисването, експлоатация на ВиК системите и предоставянето на ВиК услугите.

Със законопроекта трябва да се уточнят механизмите за определяне на тарифите и да се гарантира разходоориентирано ценообразуване за ползването на системите и на услугите, като същевременно се гарантира и финансовата устойчивост на операторите.

Законопроектът предвижда обединяването на обособените територии, а именно – те да съвпаднат с административните области, за повишаване на ефективността чрез икономия от мащаба при управлението на ВиК отрасъла на принципа "една област, една асоциация по ВиК, един ВиК оператор".

Учредяват български ВиК холдинг с 1 млрд. лв. капитал

Територията на страната се разделя на 28 обособени територии, които съвпадат с административните области съобразно административно-териториалното устройство на страната. За всяка от тези обособени територии управлението се осъществява от асоциация по ВиК, а осигуряването на дейностите и услугите е чрез възлагането им на ВиК оператор. В случаите, в които такова обединение предстои, съответните общини ще бъдат включени в асоциацията по ВиК, общинските активи ще бъдат предоставени за управление на асоциацията и правата на управление ще се упражняват чрез решенията на асоциацията.

От 265 общини има 15 със собствени ВиК дружества, от тях две са в добро финансово състояние. Всички други са на прага на колапс, някои от тях подават заявление за влизане във ВиК холдинга, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. По думите му, едното е Троян, а другото е в Сапарева баня. Неприемането на този закон означава загуба на европейска помощ за тези региони, каза Иванов и добави, че законът дава възможност за добро управление.

Според Младен Шишков от ГЕРБ-СДС законопроектът е обявяван шест пъти за обществено обсъждане за последните пет години. Законопроектът има слабости и имаме забележки, но трябва да му се даде ход, каза той. На воден режим са 43 000 души, което прави 0,006 % от населението на страната. Дори в своя пик тази година засегнатото население е по-малко от миналата година, каза още депутатът. Според Николай Нанков (ГЕРБ-СДС) между първо и второ четене трябва да се коригира темата за консолидацията и тя да бъде на функционален принцип.

Със закона ще бъде намалена конкуренцията, смята Йордан Иванов от "Продължаваме Промяната – Демократична България". Законопроектът не е насочен към повишаване на качеството на услугите по отношение на водоснабдяването. Взема власт от кметовете, дава я на високо държавно ниво и прави така, че предоставянето на услугите да не е с по-високо качество, коментира Иванов.

Ето къде изтича водата на България

Ангел Славчев от „Възраждане“ коментира, че едно от нещата в този законопроект, за които са твърдо против, е такса "водомер". Видяхме огромни загуби на всички ВиК дружества, които са собственост на ВиК холдинга, който е държавен, каза той. Според него целта на този законопроект е да национализира всички общински дружества. Следващата стъпка ще бъде да се даде целият ВиК холдинг на концесия, смята той. Там, където кметовете си управляват ВиК дружествата, са на печалба и няма спиране на водата, нито безводие, коментира Славчев.

Ирена Георгиева, изпълнителен директор и заместник-председател на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“, посочи, че консолидираният отчет за 2024 г. на дружеството и дъщерните му дружества показва 5 милиона печалба, така че да се твърди, че всички държавни дружества са на загуба, е абсурдно. За концесия въобще не можем да говорим, защото нито „Български ВиК холдинг“ има собственост публична инфраструктура, нито неговите дъщерни дружества, посочи тя. Нито законопроектът, нито действащото законодателство предвиждат възможност „Български ВиК холдинг“ да отдава на концесия българските води, заяви Ирена Георгиева. По отношение на това, че общинските дружества са на печалба, също е спорен факт, да не кажем, че е неверен, допълни тя.

Самият факт, че осъзнаваме и приемаме необходимостта да имаме специализиран закон за ВиК, е стъпка напред и в нормална посока, заяви Искра Михайлова от „ДПС – Ново начало“. Предлагането на законопроекта е крачка, която би могла да ни позволи да решим общия комплекс от проблеми във водния сектор. Предлага ни се да създадем основа, която ще даде възможност в бъдеще да правим директни инвестиции във водоснабдяването, като ясно поставим отговорностите на всички институции, каза Михайлова.

Около 90% от текстовете в законопроекта са действащи норми, но са пръснати в няколко закона, каза Ремзи Осман от "Алианс за права и свободи". Какво лошо има в това действащите норми да са събрани в един закон? Има нови текстове, с които не съм съгласен, но между първо и второ четене може да направим нашите предложения, каза той. Осман заяви, че не би подкрепил границите на обособените територии да съвпаднат с една област. Трябва да има няколко скали за цената на водата, каза още депутатът.

Венцислав Асенов от „Има такъв народ“ заяви, че групата ще подкрепи законопроекта и ще направят предложения между първо и второ четене.

Със закона се увеличават ВиК асоциациите, а общински дружества насила ще бъдат вкарани в тях въпреки становището на Националното сдружение на общините, заяви Виолета Комитова от МЕЧ. Не може да подкрепим нещо, което е против интересите на българските граждани, добави тя.

В мотивите се премълчава, че обектите, заложени по НПВУ, вече са отпаднали от първоначалния инвестиционен пакет, каза Красимира Катинчарова от „Величие“. По думите ѝ, това означава, че голяма част от инфраструктурните проекти, които трябваше да оправдаят спешността на този закон, не съществуват като финансиране и ангажимент на Европейската комисия.

Депутатите удължиха срока за предложения между първо и второ четене на максималния – 28 дни, след което законопроектът ще бъде разгледан на второ четене.

Източник: БТА, Теодора Цанева, Николай Трифонов    
Законопроект ВиК Водоснабдяване Народно събрание
Последвайте ни
Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна

Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

Джиджи и Бела Хадид отидоха боси на сватбата на сестра си

Джиджи и Бела Хадид отидоха боси на сватбата на сестра си

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
<p>Шокоращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокоращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 8 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 7 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 9 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 9 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пастор се подигра на жена заради малко дарение

Пастор се подигра на жена заради малко дарение

Свят Преди 48 минути

„Това са само 1200 долара. Не слушате какво ви казвам"

Нови подробности за внезапната смърт на басиста на Limp Bizkit

Нови подробности за внезапната смърт на басиста на Limp Bizkit

Свят Преди 52 минути

Нови детайли разкриват обстоятелствата около внезапната смърт на Сам Ривърс на 48 години

Задържаха мъж за кражба на десетки Labubu кукли за хиляди долари

Задържаха мъж за кражба на десетки Labubu кукли за хиляди долари

Свят Преди 1 час

Полицията извърши обиск в имот в Мелбърн, като иззе 43 кукли, някои от които са лимитирани издания

<p>Министър Георгиев: Защитата на свидетели е ключова срещу организираната престъпност</p>

Министър Георгиев: Защитата на свидетелите по делата срещу тежката организирана престъпност е ключово за ефективното ѝ противодействие

България Преди 1 час

Правосъдният министър откри 24-ата Конференция на мрежата на Европол по защита на свидетелите

Медиците от УМБАЛ „Пловдив” на протест

Медиците от УМБАЛ „Пловдив” на протест

България Преди 1 час

Персоналът на здравното заведение обяви, че ще прекъсва работата си за около час на ден в знак на несъгласие с резултатите от конкурса за нов директор

Пийт Хегсет

Дипломатически скандал с вратовръзката на Хегсет с цветовете на Русия

Свят Преди 1 час

Руските медии и социалните мрежи реагираха бурно, а американските официални лица се опитаха да смекчат напрежението

<p>Желязков покани крал Чарлз III да посети отново България</p>

Желязков разговаря с крал Чарлз III, покани го да посети страната ни отново

Свят Преди 1 час

Срещата се състоя на приема, организиран по повод Срещата на върха в рамките на „Берлинския процес“

Тийнейджъри в Австрия изнасилиха учителка и запалиха дома ѝ

Тийнейджъри в Австрия изнасилиха учителка и запалиха дома ѝ

Свят Преди 2 часа

Учителката е имала законни сексуални отношения с бивш неин ученик и той я запознал с приятелите си

Стрелба близо до музей в Загреб, има ранен, извършителят се издирва

Стрелба близо до музей в Загреб, има ранен, извършителят се издирва

Свят Преди 2 часа

На мястото на инцидента са изпратени екипи на спешна помощ, а полицията е обезопасила периметъра

Eurostar инвестира 2 милиарда евро в нови двуетажни влакове

Eurostar инвестира 2 милиарда евро в нови двуетажни влакове

Свят Преди 2 часа

Операторът на трансграничните железопътни услуги потвърди, че ще поръча до 50 влака от производителя Alstom

<p>Ето какво в мъжа&nbsp;подсказва, че е добре &quot;надарен&quot;</p>

Не ръцете, а закачливата усмивка: Ето какво в мъжа подсказва, че е добре "надарен"

Любопитно Преди 2 часа

Най-новата мания в социалните медии твърди, че можете да разберете колко надарен е един мъж само по усмивката му

<p>Обрат, Русия твърди, че продължава подготовката за срещата&nbsp;между Путин и Тръмп</p>

Русия: Подготовката за срещата между Путин и Тръмп продължава

Свят Преди 2 часа

Това заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков

Катастрофа в Гоце Делчев с четирима пострадали, сред които две деца

Катастрофа в Гоце Делчев с четирима пострадали, сред които две деца

България Преди 2 часа

<p>Земетресение разлюля Вранча&nbsp;</p>

Земетресение с магнитуд 4,2 разтърси района на Вранча

Свят Преди 2 часа

Епицентърът е на дълбочина 90 км, няма съобщени пострадали или материални щети

Милионерът от ада: Модели на „Плейбой“ разказват за садистично измъчване

Милионерът от ада: Модели на „Плейбой“ разказват за садистично измъчване

Свят Преди 2 часа

„Той изпитва удовлетворение – сексуално и по друг начин – от жестокостта“

Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

България Преди 3 часа

Едното животно е било намушкано, а другото простреляно

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg
1

"Ама" - японските жени-гмуркачки

sinoptik.bg
1

За първи път откриха комари в Исландия

sinoptik.bg

Новите якета за есен 2025: какво да изберем и защо

Edna.bg

Филмът Reminders of Him по Колин Хувер вече разплака интернет

Edna.bg

Модрич зарадвал всички в Милан със специални подаръци

Gong.bg

ДК отложи решенията си след Черно море – Левски, чака допълнителни доклади

Gong.bg

Президентът наложи вето върху промените в два закона

Nova.bg

Изстрели и горяща палатка пред сръбския парламент, един човек е ранен (ВИДЕО)

Nova.bg