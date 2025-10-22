Свят

Започна участието на Росен Желязков в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес"

Киър Стармър посрещна лично българския премиер

22 октомври 2025, 18:30
Наградиха със

Наградиха със "Сахаров" арестувани журналисти от Грузия
Зеленски: Предложението на Тръмп е

Зеленски: Предложението на Тръмп е "добър компромис"
Европейските депутати обсъдиха върховенството на закона в България

Европейските депутати обсъдиха върховенството на закона в България
Вучич: Терористичен акт пред сръбския парламент

Вучич: Терористичен акт пред сръбския парламент
Никола Саркози е в затвора с двама охранители

Никола Саркози е в затвора с двама охранители
Дипломатически скандал с вратовръзката на Хегсет с цветовете на Русия

Дипломатически скандал с вратовръзката на Хегсет с цветовете на Русия
Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна

Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна
Три дни след обира на века Лувърът отвори врати

Три дни след обира на века Лувърът отвори врати

З апочна участието на министър-председателя Росен Желязков в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“, която се провежда в Лондон. Домакин на форума е британският премиер Киър Стармър, който лично посрещна Желязков.

Единадесетото издание на дискусионния форум събира лидери от Западните Балкани, държавите членки на ЕС и международни партньори на инициативата, както и представители на международни финансови институции.

В рамките на пленарната сесия, лидерите ще обсъждат теми, свързани с укрепване на сигурността чрез подкрепа на уязвимите съюзници от НАТО, справяне с общата заплаха от незаконната миграция, както и насърчаване на икономическия растеж чрез засилено регионално сътрудничество.

Източник: МС

Берлинският процес е международна платформа, създадена през 2014 г., която обединява правителствата на шестте държави от Западните Балкани, заедно с други европейски партньори. Целта му е да засили регионалното сътрудничество, да подпомогне икономическото развитие и да ускори усилията на Западните Балкани по пътя им за присъединяване към ЕС.

Участници в инициативата са страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Сърбия и Черна гора, както и държавите: Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Полша, Словения, Франция и Хърватия.

Източник: МС    
Берлински процес Росен Желязков Среща на върха
Момчето, обвинено за убийството в мол, остава в ареста

Момчето, обвинено за убийството в мол, остава в ареста

Путин отговори с учение на стратегическите ядрени сили

Путин отговори с учение на стратегическите ядрени сили

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

„Възраждане“ защити Вучич в Европейския парламент

„Възраждане“ защити Вучич в Европейския парламент

<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 11 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 10 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 12 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 13 часа

