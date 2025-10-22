Свят

Задържаха мъж за кражба на десетки Labubu кукли за хиляди долари

Полицията извърши обиск в имот в Мелбърн, като иззе 43 кукли, някои от които са лимитирани издания

22 октомври 2025, 14:46
Задържаха мъж за кражба на десетки Labubu кукли за хиляди долари
Източник: iStock

А встралиец е обвинен, след като полицията твърди, че е откраднал десетки кукли Labubu на стойност около 9000 австралийски долара (5800 щатски долара, 4400 паунда), предаде ВВС.

Във вторник на 21 октомври полицията във Виктория извърши обиск в имот в Мелбърн, като иззе 43 кукли, някои от които са лимитирани издания и струват до 500 австралийски долара всяка. Детективите съобщиха, че колекционерските предмети са били откраднати от търговски център по време на четири отделни кражби, извършени от юли насам.

Създанието с елфически вид от китайския производител Pop Mart има плюшено тяло и зъбата усмивка.

Куклите станаха изключително популярни по целия свят, предизвиквайки дълги опашки пред магазините и носейки огромни печалби за техния производител.

В прессъобщение, озаглавено „Тези Labubu не са за вас“, полицията във Виктория заяви, че 40-годишният мъж е обвинен в четири случая на кражба с взлом и два случая на кражба.

Той е освободен под гаранция и ще се яви пред магистратския съд в Мелбърн през май догодина.

Лансирани през 2019 г., куклите Labubu помогнаха на китайския търговец на дребно Pop Mart да се превърне в основен играч на пазара, управлявайки над 2000 вендинг машини и магазини по света.

Те придобиха глобална популярност, особено в САЩ, благодарение на подкрепата на знаменитости като Ким Кардашиян и Лиса от кей-поп групата Blackpink.

Въпреки това акциите на Pop Mart отбелязаха спад през последните седмици поради опасения, изразени от банковия гигант JPMorgan, че компанията е надценена и че няма да може да поддържа нивото на глобална популярност, което е постигнала досега.

Източник: ВВС    
Labubu Кукли Labubu Кражба Австралия Мелбърн Pop Mart Полицейски обиск Колекционерски предмети Обвинение Лимитирано издание Глобална популярност
